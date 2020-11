PSG : Mbappé et Neymar absents à Leipzig, Kehrer pas inquiet

Publié le 03 novembre 2020 à 23:03

Pour le déplacement du PSG dans l’enceinte du RB Leipzig, mercredi (21h), Kylian Mbappé et Neymar sont indisponibles. Malgré les absences des deux stars parisiennes, Thilo Kehrer est confiant.

PSG : Thilo Kehrer rassure avant le RB Leipzig

Deuxième du groupe H, le PSG affronte le RB Leipzig pour le compte de la 3e journée de la phase de poule de la Ligue des champions. Les Parisiens sont privés de Kylian Mbappé et Neymar, blessés. Cependant, il n’y a pas péril en la demeure selon Thilo Kehrer. Ce dernier assure que la Paris Saint-Germain a les moyens de s’adapter en Allemagne en l’absence du buteur français et du meneur de jeu brésilien. « C’est vrai que ces deux joueurs ont énormément de qualités, mais on a beaucoup de joueurs dans l'équipe qui ont aussi des qualités, de l'expérience et de la personnalité », a rappelé le défenseur allemand du PSG, en conférence de presse.

Kehrer briefe les Parisiens sur la force du club allemand

Malgré la confiance affichée, ce dernier a tenu à prévenir ses coéquipiers sur les atouts du RB Leipzig. Selon Thilo Kehrer, « c’est une équipe qui s'est installée dans le championnat allemand, avec des joueurs de qualité ». « Ils ont des joueurs qui travaillent beaucoup et un style qui n'est pas facile à jouer. Ils font un pressing très haut, sont très agressif, avec beaucoup d'organisation », a-t-il éclairé ensuite. Pour finir, le joueur arrivé de Schalke 04 au PSG a demandé aux Parisiens « de faire attention » au 3e de Bundesliga, car « dès que cette équipe récupère le ballon, elle joue direct vers le but ». Par ailleurs, Thilo Kehrer ne sera pas titulaire, mercredi soir. Thomas Tuchel ne veut pas prendre de risque avec lui, car il revient de blessure. « Je pense qu’il ne commencera pas, mais qu’il va finir le match pour nous », déclaré le coach du PSG face aux médias.













Par ALEXIS