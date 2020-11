PSG : Marquinhos se pose des questions avant le RB Leipzig

Publié le 03 novembre 2020 à 13:00

Avant le match du PSG contre le RB Leipzig en Ligue des champions, mercredi soir (21h), Marquinhos a livré ses impressions sur le club allemand, quelques semaines seulement après leur dernière confrontation en demi-finale de la C1.

PSG : Marquinhos se méfie du RB Leipzig

Le PSG retrouve le RB Leipzig en phase de poule de la Ligue des champions, deux mois et demi après leur dernière confrontation dans la même compétition. Dans une interview sur le site internet du club de la capitale, Marquinhos s’est prononcé sur le déplacement en Allemagne et sur l’adversaire du Paris Saint-Germain. Il se méfie naturellement du RB Leipzig avec lequel, les Parisiens ont le même nombre de points (3) dans le groupe H. « Tout ce qu'il s'est passé lors du dernier match contre eux, il ne faut pas y penser », a conseillé le capitaine dans un premier temps, avant de souligner que le match de mercredi se jouera « dans un autre contexte » et sera par conséquent « un match complètement différent ».

Selon le polyvalent défenseur, le PSG doit s’inspirer de son match référence d’août 2020 disputé au Portugal, ce coup-ci. Il recommande à ses coéquipiers de « mettre les mêmes ingrédients, la même intensité, la même énergie » que lors du dernier match face au RB Leipzig. Marquinhos a rappelé aussi que les Parisiens « avaient su débloquer le match précédent rapidement » et que cela les avait aidés pour la suite ». Pour finir, le leader du Paris SG estime qu’il faut « bien analyser » le jeu de cette équipe allemande, afin de voir « comment elle a progressé dans son jeu, afin d'être prêt » pour la faire déjouer.

Retour sur la victoire du Paris SG sur le RB Leipzig

Pour mémoire, le PSG a éliminé le RB Leipzig en demi-finale de la Ligue des champions dernière. C’était le 18 août 2020 à Lisbonne, lors du "Final 8" disputé en un match sec. Marquinhos et ses coéquipiers avaient étrillé l’équipe du technicien Julian Nagelsmann (3-0). Le Brésilien avait d’ailleurs été l’auteur du premier but des Rouge et Bleu à la 13e minute. Angel Di Maria (42') et Juan Bernat (56') avaient été les autres buteurs de l’équipe de Thomas Tuchel. Le Paris Saint-Germain avait finalement perdu la finale de la C1 contre le Bayern Munich (1-0). Rappelons que le PSG est leader en Ligue 1, tandis que le RB Leipzig est troisième avec deux points de retard sur le premier de la Bundesliga, le Bayern Munich. Les deux adversaires comptent certes chacun trois points, mais Paris est deuxième et Leipzig est troisième après deux journées disputées en Coupe d'Europe.













Par ALEXIS