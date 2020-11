Stade rennais : Julien Stéphan vole au secours de Tuchel

Publié le 07 novembre 2020 à 08:30

Le Stade rennais joue encore gros ce samedi contre le PSG. Avant ce choc, Julien Stéphan a apporté son soutien à Thomas Tuchel. Le technicien allemand se retrouve encore fragilisé sur le banc parisien.

Tuchel, « un grand entraîneur » pour Julien Stéphan

Le Stade rennais va tenter de finir la semaine sur une note positive. Le SRFC se rend sur la pelouse du PSG pour la 10e journée du championnat. Contre les Parisiens, les hommes de Julien Stéphan voudront relever la tête après leur défaite contre Chelsea en Ligue des champions (3-0). En cas de victoire au Parc des Princes, Rennes ne ferait que compromettre l’avenir de Thomas Tuchel. Le technicien allemand est sur la sellette suite aux récentes contreperformances de Paris. Pour son homologue rennais, Paris aurait tort de se séparer de son entraîneur actuel. « Tuchel est un grand entraîneur et il mérite le respect », a indiqué le technicien breton. Pour le coach du SRFC, le fait que Paris soit leader du championnat est un important indice.

Même peine pour Tuchel et Stéphan au Parc

Seulement, Thomas Tuchel pourrait perdre bien plus que la tête du championnat en cas de nouveau faux pas contre Rennes. Contre le SRFC, la tâche s’annonce compliquée. L’Allemand sera de nouveau privé de plusieurs éléments. Neymar Jr, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et autres Keylor Navas seront absents au Parc des Princes. Comme le coach de Paris, Julien Stéphan devra également se passer de quelques joueurs. Blessés, Eduardo Camavinga, Daniele Rugani et Faitout Maouassa ne seront pas de la partie.













Par Ange A.