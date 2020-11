PSG : Pour Kylian Mbappé et Neymar, c'est plus grave que prévu

Publié le 04 novembre 2020 à 16:00

Le PSG n'a plus le luxe de faire tourner son effectif et cela se sent, la fatigue physique et les blessures s'accumulent dans le groupe de Thomas Tuchel, qui doit se passer de plusieurs joueurs pour le déplacement en Ligue des champions sur la pelouse du RB Leipzig, pour le compte de la 3e journée. Neymar et Kylian Mbappé sont blessés pour ce match, mais leur absence pourrait bien durer plus longtemps que prévu.

Le PSG privés de ses deux stars

Thomas Tuchel doit se demander quand il pourra aligner son onze type. L'entraîneur allemand a vu son effectif gangréné par les blessures au cours de ce début de saison, la faute à une préparation tronquée par la crise sanitaire et la Ligue des champions, et au rythme infernal qui s'enchaine entre Ligue 1 et Coupe d'Europe depuis. Mercredi soir, à Leipzig, le technicien parisien va encore devoir se passer de Marco Verratti, Julian Draxler et Mauro Icardi, pour le déplacement en Allemagne dans le cadre de la troisième journée de Ligue des champions. Mais aussi de Neymar et Kylian Mbappé, touchés respectivement contre Istanbul Basaksehir il y a une semaine, et face au FC Nantes samedi lors de la nette victoire du PSG (3-0).

Pour l'international français, l'inquiétude est de plus en plus grande. Le soir-même de la victoire au FC Nantes, Thomas Tuchel se voulait résolument optimiste, déclarant que "ce n'est pas une blessure pour Kylian Mbappé, c'est seulement de la fatigue. J'espère et je pense vraiment qu'on n'a pas un nouveau joueur blessé." Erreur. Mardi, on apprenait le forfait du n°7 du PSG pour le match face au RB Leipzig en raison d'une "gêne musculaire aux ischio-jambiers droits". Mais en attente de la réévaluation de la blessure de Mbappé, qui doit intervenir mercredi ou jeudi, Le Parisien avance déjà que le joueur ne sera sans doute pas de la partie contre le Stade Rennais, en Ligue 1, samedi. La crainte d'une rechute est forte avec ce type de blessure qui demande du repos, surtout chez un joueur fatigué comme déclarait l'être Kylian Mbappé. Alors qu'approche la trêve internationale, la question de la présence de l'attaquant dans le groupe de Didier Deschamps pour les matches contre la Finlande, le 11 novembre en amical, puis au Portugal le 14 et en Suède le 17, pour la Ligue des Nations, se pose. Le PSG espère fortement que le sélectionneur des Bleus laissera son joueur à Paris durant ce break. Mais rien n'est moins sûr.

Neymar inquiète vraiment le PSG

Le cas de Neymar est assez similaire à celui de Kylian Mbappé. Le Brésilien est sorti lors de la rencontre de Ligue des champions à Istanbul, contre Basaksehir (2-0), et souffre des adducteurs. Mais, première inquiétude, le PSG n'a pas vraiment communiqué sur la gravité de la blessure de sa star. Thomas Tuchel n'a pu compter sur lui lors des deux dernières rencontres de son équipe et devra se passer encore de ses services face au Stade Rennais. Le Paris SG ne prévoyait le retour à la compétition de Neymar qu'à l'issue de la trêve internationale, mais là encore, la Seleçao risque d'avoir besoin du Brésilien pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 contre le Vénézuela et l'Uruguay. Mais de l'avis de son entraîneur, Neymar ne sera pas capable de jouer ces matches. Pourtant, le Brésil a récemment remplacé deux blessés dans son effectif, sans faire aucune annonce concernant son capitaine, un nouveau mauvais signe pour le PSG. Selon L'Équipe le club français s'inquiète au point d'avoir envoyé un courrier à la fédération brésilienne, demandant expressément de ne pas convoquer le n°10 pendant la trêve. Si Kylian Mbappé et Neymar venaient à jouer en sélection, ils pourraient risquer une rechute ou une aggravation de leurs blessures, un risque que le PSG ne peut pas se permettre.













Par Matthieu