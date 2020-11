PSG Mercato : Motta à la place de Tuchel ? Leonardo répond

Publié le 11 novembre 2020 à 15:56

Ancien joueur du PSG et ex-entraineur des U19, Thiago Motta caresse l’ambition de diriger l’équipe professionnelle du club de la capitale. Leonardo n’écarte pas une éventuelle nomination de l’ex-milieu de terrain à la place de Thomas Tuchel.

PSG : Motta lorgne la place de Tuchel, Leonardo lui recommande la patience

Thiago Motta sera-t-il le futur coach du PSG ? Possible ! Il rêve d’entraîner l’équipe A après avoir dirigé la section parisienne des moins de 19 ans. Le technicien Italo-Brésilien a réaffirmé sur RMC Sport, son désir de diriger un jour l’équipe première du Paris Saint-Germain. « Mes idées sont toujours celles d’un football offensif. Une équipe comme le Paris Saint-Germain, je pense que c’est compatible avec ça », a-t-il déclaré sur la radio. Pour que Thiago Motta revienne au PSG, il faut évidemment que Thomas Tuchel ne soit plus là.

En fin de contrat en juin 2021, l’Allemand est contesté pour ses choix tactiques, mais aussi ses mauvais résultats en Ligue des champions cette saison (2 défaites et 1 victoire). Invité à réagir sur les déclarations de son compatriote, Leonardo juge son ambition légitime. « Il était au club, il y a joué, il a entraîné les U19 et c’est normal », a-t-il admis sur le site internet du PSG. Sinon, « il n’y a rien » pour l’instant sur Thiago Motta selon le directeur sportif. « On a le temps. Il n’est pas encore l’heure de faire le bilan [de Thomas Tuchel, ndlr] », a précisé le dirigeant, avant d’annoncer une décision à venir sur l’avenir de ce dernier. « On verra dans un mois et demi. Il y a 40 jours qui vont être très importants pour nous », a lâché Leonardo.

Thiago Motta prêt pour diriger le Paris SG ?

Thiago Motta a porté les couleurs du Paris Saint-Germain entre janvier 2012 et juin 2018, soit six saisons. Après sa retraite, il a entraîné les U19 du club de la capitale lors de l'exercice 2018-2019. Nommé coach du Genoa (Serie A), le 22 octobre 2019, il a été démis de ses fonctions le 28 décembre 2019 après deux mois seulement sur le banc du Griffon. Sans club depuis, l'ancien parisien a mis son temps libre à profit pour passer ses diplômes. Ainsi, il a obtenu sa licence UEFA Pro d’entraîneur (plus haute qualification pour un entraîneur de football) en terminant major de sa promotion, en septembre 2020.













Par ALEXIS