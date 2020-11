PSG Mercato : Départ de Thomas Tuchel, le vestiaire divisé

Publié le 09 novembre 2020 à 21:50

Ander Herrera assurait récemment que le vestiaire du PSG soutenait Thomas Tuchel à 100%. Pourtant, selon le média espagnol Don Balon, les joueurs sont divisés sur la présence du technicien allemand sur le banc du Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Ligue des champions, le mal de Tuchel ?

Pour les dirigeants du PSG, être leader de Ligue 1 après 10 journées est très loin d’être un point de satisfaction pour garder un entraîneur. Depuis l’arrivée de QSI, l’objectif du Paris Saint-Germain est et reste un sacre en Ligue des champions. Or, si Thomas Tuchel a atteint la finale de la dernière édition, son début dans la nouvelle campagne est loin d’être rassurant. Le club de la capitale sort des matchs aller de la phase de poules avec 1 victoire et 2 défaites, soit 3 points sur 9. Des chiffres pas flatteurs pour une équipe taillée pour viser le sacre. De plus, les choix tactiques de l'entraîneur allemand au sujet du positionnement de Marquinhos et de Danilo ne passent toujours pas. Pour toutes ces raisons, le coach de l'écurie francilienne n’est plus seulement dans le collimateur du directeur sportif Leonardo, mais également dans celui de certains cadres du vestiaire.

Des cadres réclament le départ de Thomas Tuchel

D’après le journal ibérique, des cadres du vestiaire ne souhaitent plus poursuivre avec Thomas Tuchel sur le banc du PSG. Il s’agirait de Neymar, de Kylian Mbappé et d’Angel Di Maria. Ces joueurs mettraient même la pression sur le président Nasser Al-Khelaïfi pour se séparer de Thomas Tuchel avant la fin de son contrat (juin 2021). Il est cependant peu probable que le dirigeant qatari s’exécute. En effet, licencier Thomas Tuchel maintenant coûterait cher en indemnité. Or, le PSG a besoin de rassembler des moyens financiers pour espérer recruter de nouveaux joueurs au prochain mercato.













Par JOËL