OM Mercato : Un crack débarque au centre de formation

L’organigramme de l’ OM s’est enrichi d’un nouveau membre, en la personne de Rachid Alioui. L’Olympique de Marseille a recruté l’ancien Lensois pour la détection des jeunes talents de la région parisienne.

La région parisienne foisonne de jeunes talents. Plusieurs clubs ont d'ailleurs des recruteurs spécialement affectés à cette région et l’ OM souhaite se mettre à la page. Selon le compte Twitter spécialisé Treize013, le club olympien a donc recruté Rachid Alioui pour s’occuper spécialement de détecter les jeunes talents de la région parisienne. On sait que Jacques-Henri Eyraud et son staff font de la formation un pilier du projet McCourt depuis leur arrivée en octobre 2016. À cet effet, de jeunes joueurs comme Boubacar Kamara et Marley Aké se sont fait un nom parmi les éléments du groupe A. Maxime Lopez est également un pur produit du centre de formation de l’écurie marseillaise qui a fait également ses preuves avec l’équipe professionnelle avant de rejoindre l’US Sassuolo lors du mercato estival. Enfin, Isaac Lihadji, qui a préféré signer son premier contrat professionnel avec le LOSC, est aussi un pur produit de la Commanderie post-OM Champions Project.

Quelles chances de succès pour l’ancien Lensois ?

Très connu pour la détection de jeunes talents, Rachid Alioui a été recruteur pour le centre de formation du RC Lens. Il a détecté des joueurs comme Riyad Mahrez (Manchester City), Moussa Marega (FC Porto) et Amine Harit (FC Schalke 04). Eric Roy ne tarit pas d’éloges pour la nouvelle recrue de l’ OM. « C’est vraiment un excellent spécialiste des jeunes de la région parisienne. C’est quelqu’un de très sérieux, très professionnel, avec qui on a très bien travaillé à Lens », s’est enflammé l’ancien directeur sportif des Sang et Or sur Le Phocéen. Eric Roy a également révélé avoir « d’ailleurs dit à Nasser Larguet que s’il avait une possibilité de le faire venir à l’OM, il ne devait pas hésiter ». Un conseil qui n’est pas tombé dans des oreilles de sourd.













