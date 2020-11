OM Mercato : Un départ surprise à l’ Olympique de Marseille

Publié le 16 novembre 2020 à 23:35

Une petite surprise vient de se produire à l’ OM. Un responsable Developement International de l'OM, Alejandro Requena, a quitté le club phocéen dans la plus grande discrétion. Il a lui-même donné l’information de la fin de sa mission à l’Olympique de Marseille ce lundi.

Le staff technique de formation International de l'OM s’est un tout petit peu réduit ces dernières heures. Alejandro Requena, un des techniciens au Developement International de l’Olympique de Marseille, vient de quitter le navire phocéen. Il a donné l’information sur ses différents réseaux sociaux sans donner les raisons de la fin de cette mission qui durait pourtant depuis 5 années.

Il a posté « Après 5 années extraordinaires à Olympique de Marseille, le moment est venu pour moi de dire adieu. Je pars avec rien d’autre que la gratitude pour les innombrables expériences et les gens formidables que l’OM a apportés dans ma vie. C’était un honneur de travailler pour ce club historique et passionné, et d’avoir la chance de rencontrer tous ces fans incroyables à travers le monde. Quelqu’un m’a dit un jour que Marseille était comme une montagne russe... eh bien le trajet en valait la peine ! Nous avons rêvé grand et nous nous sommes amusés. Merci Marseille. Allez l’OM. »

L' OM perd un membre de son staff

Le prochain point de chute d’ Alejandro Requena après le club phocéen n’est pas encore connu. On sait tout juste qu’il prévoit de retourner chez lui en Espagne où il va s’accorder un peu de repos avant de rebondir au mois de janvier prochain dans un nouveau projet. « Je vais commencer une nouvelle aventure en janvier, alors restez à l’écoute », a-t-il ajouté avant de terminer par « En attendant, je rentre chez moi en Espagne pour jouer au basket avec des amis. »













Par Gary SLM