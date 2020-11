PSG - RB Leipzig (1-0) : La grosse colère de Nagelsmann

Publié le 25 novembre 2020 à 19:30

Le PSG a refait son retard sur le RB Leipzig (1-0), mardi soir, lors du premier match retour de la phase de poule. Cela, grâce à un penalty généreux transformé par Neymar. Julian Nagelsmann en rage et peste contre la VAR.

Le penalty accordé au PSG contesté par Nagelsmann

Vainqueur du PSG lors du match aller en Allemagne (2-1), le RB Leipzig a été battu par les Parisiens, au Parc des Princes. Suite à un léger contact de Marcel Sabitzer sur Angel Di Maria dans la surface, l’arbitre n’a pas hésité pour accorder le penalty à l'équipe de Thomas Tuchel. Un penalty transformé par Neymar (11e). Revenu sur l’action litigieuse, Julian Nagelsman estime que le Paris Saint-Germain a bénéficié d’un coup de pouce. Il pointe ouvertement une grosse erreur d'arbitrage. « Je ne comprends pas pourquoi l’arbitre accorde un penalty sur cette faute. Il n’y a pas de contact. C’est une erreur », a-t-il déclaré sur Sky Sports Deutschland. « Je ne comprends pas non plus comment ce penalty peut être accordé par la VAR. [...] Si la VAR ne sert à rien, autant l’arrêter », a pesté le coach du RB Leipzig.

Julian Nagelsmann : « On souffre de cette situation »

Suite à cette défaite, le club allemand est relégué à la 3e place du groupe H par le PSG. En d’autres termes, Paris est deuxième avec six points, comme le RB Leipzig, grâce à son avantage sur les deux confrontations directes. Ce qui met l’équipe de Julian Nagelsman dans une position inconfortable, en cas d’égalité de points à l’issue de la dernière journée. De quoi laisser un goût amer au technicien allemand. « On devait rentrer avec un point, au moins, qui aurait été mérité. On souffre de cette situation », a-t-il confié. Le PSG, de son côté, s'est réjoui de cette terne victoire que le laisse en vie dans cette Ligue des champions.













Par ALEXIS