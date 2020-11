PSG - RB Leipzig : LdC, Neymar mis sous pression par Tuchel

Publié le 21 novembre 2020 à 11:44

L'entraîneur Thomas Tuchel est sous pression au PSG. Le technicien allemand répercute avec subtilité cette pression sur ses joueurs, Neymar en l'occurrence, suite à sa mauvaise prestation vendredi face à l' As Monaco.

Neymar « doit faire l'impossible » contre le RB Leipzig

Neymar était sur le banc de touche au coup d’envoi du match de Ligue 1 perdu par le PSG contre l’AS Monaco (3-2). Juste sur le plan physique, le brésilien n’a pas trouvé l’inspiration nécessaire pour permettre à son équipe de garder l'avance offerte par le doublé de Kylian Mbappé. Neymar est pourtant entré en jeu à la place d’Angel Di Maria à la 60e minute du match, sans succès. Finalement, les Parisiens ont été renversés par des Monégasques déterminés à rester les princes du stade Louis II. Pour Thomas Tuchel, Neymar s’est juste mis en jambe en Principauté et sera titulaire lors du prochain match. Ce sera contre le RB Leipzig en Ligue des champions mardi soir (21h).

Le technicien allemand compte sur son N°10 pour relancer le PSG dans le groupe H. « Il doit l'être [décisif, ndlr] . Je n'ai pas de doutes », a annoncé Thomas Tuchel sur la chaîne Téléfoot. « On doit faire l'impossible et il va faire l'impossible. Il est déterminé, il veut absolument jouer et il va commencer contre Leipzig », a-t-il poursuivi, mettant ainsi une grosse pression sur le joueur de 28 ans.

Le Brésilien en difficulté en Ligue des champions

Notons que le PSG est 3e de son groupe avec 3 points, derrière Manchester United et le RB Leipzig (6 points chacun). Neymar a disputé 5 matchs en Ligue 1 et a marqué 2 buts pour 3 passes décisives. Par contre, il n'a pas été décisif lors de ses 2 apparitions en Ligue des champions, respectivement face à Manchester United (1-2) et contre Istanbul Basaksehir (2-0).













Par ALEXIS