PSG - RB Leipzig : Ibrahima Konaté défie Neymar et Mbappé

Publié le 24 novembre 2020 à 14:40

Après la victoire du RB Leipzig sur le PSG (2-1), Ibrahima Konaté et ses coéquipiers du club de Bundesliga défient les Parisiens au Parc des Princes, ce mardi (21h). Le défenseur de 21 ans est enthousiaste à l’idée d’affronter Neymar et Kylian Mbappé.

Formé au Paris FC, l’autre club de la capitale, Ibrahima Konaté est dans la rivalité avec le PSG. Il est à Paris avec RB Leipzig pour affronter le finaliste de la Ligue des champions 2020. Dans une interview dans L’Équipe, le défenseur du club allemand confirme qu'il est prêt pour affronter Neymar et Kylian Mbappé. « En tant que défenseur, tu te dis que tu vas jouer contre deux des meilleurs joueurs au monde. Humainement, ça fait plaisir », a admis lbrahima Konaté, parlant des deux grosses stars du Paris Saint-Germain. Il faut rappeler que le jeune arrière du RB Leipzig avait pris part au match aller remporté aux dépens du PSG (2-1), au Red Bull Arena, le 4 novembre dernier. En revanche, Neymar et Kylian Mbappé étaient blessés et absents en Allemagne.

Il y a trois mois, le Paris SG et le club basé à Leipzig s’étaient affrontés en demi-finale de la Ligue des champions, à Lisbonne au Portugal. Ce jour-là (18 août 2020), c’est plutôt Ibrahima Konaté qui était indisponible. Il avait subi une opération suite à une blessure musculaire à la hanche. Neymar et Kylian avaient éliminé les Allemands (3-0) avant d’échouer en finale devant le Bayern Munich (0-1).

Le PSG joue sa survie en C1

Le PSG (3 points) joue sa survie dans le groupe H de la Ligue des champions contre le RB Leipzig (6 points), ce mardi soir. Ayant perdu 2 de leurs 3 premiers matchs, les Parisiens seraient quasi éliminés pour la suite de la compétition en cas de défaite. En tout cas, ils ne pourraient plus revenir à hauteur des Allemands. Du coup, leur sort dépendrait du résultat de Manchester United (6 points) qui affronte Isbanbul Basaksehir (3 points) dans l'autre confrontation du groupe.













Par ALEXIS