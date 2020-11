FC Nantes : Prolongation, pourquoi ça coince pour Kolo Muani

Publié le 28 novembre 2020 à 08:00

Révélation du FC Nantes de ce début de saison, Randal Kolo Muani a gagné la confiance du board nantais. Lequel lui aurait proposé une prolongation de son contrat. Seulement, l’attaquant de 21 ans n’a pas encore répondu favorablement à l’offre de son club.

FC Nantes : Le dossier Kolo Muani au point mort

Sur le départ lors du dernier mercato, Randal Kolo Muani est finalement resté au FC Nantes par un concours de circonstances. Pour autant, l’avant-centre de 21 ans ne se repose pas sur ses lauriers. Avec un Moses Simon dans le doute, le jeune attaquant est la grosse surprise chez les Canaris en ce début de saison. Désormais consciente du potentiel de sa pépite, la direction nantaise voudrait prolonger son contrat. Ouest France révèle même qu’une offre a déjà été transmise au joueur. Le club voudrait prolonger son titi de trois ans, soit jusqu’en 2025. Mais la réponse du buteur tarde à tomber. Le journal régional révèle que Kolo Muani hésite à accepter le salaire qui lui est proposé. Le montant proposé serait (largement) inférieur à celui des autres attaquants nantais qu’il a pourtant relegués sur le banc.

Des inquiétudes pour Kolo Muani ?

Alors que Randal Kolo Muani rechigne à accepter l’offre de ses dirigeants, il faut rappeler que ceux-ci avaient sanctionné un jeune du club. Batista Mendy s’était vu écarter du groupe professionnel du FC Nantes après avoir refusé de prolonger son contrat. S’il est vrai qu’il bénéficie d’un statut plus important que Mendy, Kolo Muani n’est pas à l’abri. Le journal indique que la direction des Canaris serait également disposée à vendre son crack, surtout en cas d’offre alléchante. Des écuries allemandes et anglaises suivraient d’ailleurs l’évolution du néo-international Espoirs avec attention. Il compte 2 buts et autant de passes décisives en 11 matchs de Ligue 1 cette saison.













Par Ange A.