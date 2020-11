FC Nantes : Moses Simon peut-il relancer le FCN en Ligue 1 ?

Publié le 03 novembre 2020 à 11:15

Moses Simon et le FC Nantes font un début de saison catastrophique. Auteur d'un seul but en Ligue 1, le n°27 nantais est soutenu malgré tout par ses partenaires qui croient en lui.

Moses Simon a été décevant lors de la défaite du FC Nantes contre le PSG samedi dernier. Titulaire sur l'aile gauche des Canaris, il a raté une nette occasion face à Keylor Navas, avant sa sortie sur blessure après 25 minutes de jeu. Malgré le manque de réussite de l’attaquant du FCN en ce début de saison, il a la confiance de ses coéquipiers. L’un de ces derniers, Mehdi Abeid a d’ailleurs soutenu le Nigérian après son match raté, lors de la 9e journée de Ligue 1. « On essaie de lui parler », afin de l’encourager, selon le milieu de terrain du FC Nantes, dans des propos confiés à 20 Minutes.

D'après l’international algérien, il n’y a pas lieu d’accabler un coéquipier pour une occasion manquée. « On ne lui reprochera jamais de louper une occasion », a déclaré Mehdi Abeid. « On sait qu’il est dans une passe moins bien », a-t-il justifié ensuite. De l’avis de ce dernier, Moses Simon « peut apporter » beaucoup à l’équipe nantaise, car convaincu par ses « qualités ».

Moses Simon moins décisif en 2019-2020

Le FC Nantes est 17e de Ligue 1 avant son prochain match contre le FC Lorient (dimanche), mais avec un match en moins (face au RC Lens). L'équipe de Christian Gourcuff a enregistré 4 défaites, 2 matchs nuls et 2 victoires. En 8 apparitions en championnat cette saison, Moses Simon a inscrit un but et délivré une passe décisive. Lors de l'exercice dernier tronqué, il avait marqué 5 buts et offert autant de passes décisives en 26 matchs joués en Ligue 1.













Par ALEXIS