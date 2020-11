FC Nantes Mercato : Un joueur prometteur résilie son contrat

Publié le 04 novembre 2020 à 21:25

Batista Mendy refuse de prolonger avec le FC Nantes. En réponse, Waldemar Kita et son staff lui interdisent toute participation avec le groupe professionnel et lui permettent de partir libre dès janvier.

Pur produit du centre de formation du FC Nantes, Batista Mendy était considéré comme un grand espoir par ses dirigeants. Alors que son contrat finit en juin prochain, le prodige refuse de prolonger parce que, selon le podcast Sans Contrôle, « les négociations ont démarré tardivement, car cela s’est produit un peu avant l’été, et timidement ». Un retard qui « a envoyé un mauvais signal au joueur » dont « Christian Gourcuff avait loué sa préparation ». À ce retard dans les négociations qui avait alerté le joueur polyvalent (défenseur central ou milieu de terrain), s’est ajouté « un petit signe lors du dernier match amical, contre Le Havre ». Malgré plusieurs « cas de Covid au sein de l’effectif du FCN, Gourcuff préfère aligner Matussami en 10 pour éviter de faire monter Louza et donc de faire jouer Mendy à sa place ». Or, Batista Mendy tenait à jouer ce match contre les Havrais, car c’était « à La Baule, chez lui, devant ses proches ». Avec les choix tactiques de Christian Gourcuff, le joueur de 20 ans « comprend qu’il n’est pas une alternative crédible à l’entame du championnat » et « a donc décidé de ne pas donner suite à la proposition de prolongation ».

Quel avenir pour le jeune Nantais ?

Les dirigeants du FC Nantes n’ont pas perdu de temps. Les consignes données à tous les entraîneurs des équipes nantaises sont claires : hors de question d’aligner Batista Mendy, qui « peut s’engager où il veut à partir du 1er janvier », assure la source, qui indique qu’ « il possède une belle cote sur le marché des transferts » et qu’ « il a eu une progression linéaire, il a compté beaucoup de matches avec la réserve, le club comptait beaucoup sur lui, il ne lui manquait plus grand-chose ». Mais le clan Batista Mendy et FC Nantes n’ont pas trouvé d’accord. Et le podcast de conclure : « La gestion de son cas est désolante et dit beaucoup de choses sur le club. La direction, via Philippe Mao, a clairement dit à Christian Gourcuff qu’il ne fallait pas le faire jouer car il ne veut pas prolonger. »













Par JOËL