Stade Rennais FC : Très gros coup dur pour l'attaque du SRFC

Publié le 30 novembre 2020 à 20:55

Ça ne va pas très fort pour le Stade Rennais ces derniers temps sur le plan sportif. Une autre mauvaise nouvelle vient de s'ajouter au tableau déjà peu reluisant du SRFC.

Stade Rennais FC : Le secteur offensif perd un poids lourd

Le gros tacle du Strasbourgeois Stefan Mitrovic sur Serhou Guirassy a été fatal au secteur offensif du SRFC. Sévèrement touché à la cheville, le buteur breton a passé des examens approfondis pour être situé sur son état. Le pronostic est tombé et il n’est pas bon pour le Stade Rennais FC. L’ancien Amiénois (2019-2020) sera éloigné des pelouses jusqu’en fin d’année, et même au-delà. « Sehrou Guirassy est forfait pour mercredi et plus encore. Après examens approfondis, l’attaquant sera out pour au moins 6 semaines », a annoncé Benjamin Quarez, journaliste à Goal.

Un coup terrible pour le Stade Rennais FC qui comptait sur le joueur de 24 ans pour tenter de terminer 3e de sa poule en Ligue des champions afin d’être reversé en Ligue Europa. Pour rappel, le Stade Rennais FC se déplacera sur la pelouse du FK Krasnodar mercredi (18h55) pour la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. De plus, le club rennais ne peut bénéficier des services de Serhou Guirassy pour les matchs de Ligue 1 jusqu'à la trêve hivernale. Même au début de l’année prochaine, l’ancien joueur de Lille OSC (2015-2016) ne devrait toujours pas être de retour.

SRFC : le bon début de saison compromis pour le Rennais

Après avoir commencé la nouvelle saison avec Amiens SC (Ligue 2), Serhou Guirassy a été transféré au Stade Rennais FC contre un chèque de 15 millions d’euros. Recruté pour renforcer le secteur offensif de la formation bretonne, le natif d’Arles s’est rapidement imposé comme l’élément clé du secteur. L’ancien du FC Cologne (2016-2019) a marqué 3 buts en 11 matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée chez les Rouge et Noir. C'est ce bon début de son aventure au SRFC qui va être compromis par cette vilaine blessure.













Par JOËL