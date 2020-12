PSG : Tuchel sort l'artillerie lourde contre Manchester United

Publié le 01 décembre 2020 à 15:40

Le coach du PSG, Thomas Tuchel, a officialisé le groupe qui va affronter Manchester United, mercredi soir en Ligue des champions. Keylor Navas, Marquinhos, Thilo Kehrer et Layvin Kurzawa figurent dans le groupe de 23 joueurs convoqués.

PSG : Keylor Navas et Marquinhos reprennent leur place

Les joueurs légèrement touchés et laissés au repos, samedi dernier, face aux Girondins de Bordeaux font leur retour dans le groupe de Thomas Tuchel, en vue de la confrontation décisive contre Manchester United (21h). Le gardien de but N°1 Keylor Navas et le capitaine Marquinhos sont de retour. Tout comme les défenseurs Thilo Kehrer et Layvin Kurzawa qui étaient également absents lors de la 12e journée de championnat. Par contre, Pablo Sarabia (douleurs musculaires) et Mauro Icardi (adducteurs) sont forfaits. Julian Draxler (reprise) et Juan Bernat (en rééducation) aussi ne sont pas du déplacement à Old Trafford.

Deuxième du groupe H avec 6 points, le Paris Saint-Germain doit s'imposer contre le leader Manchester United (9 points), afin d'éviter de se faire doubler par le RB Leipzig (6 points) qui affronte Istanbul Basaksehir (3 points) dans l'autre match du groupe. Notons que lors du match aller, les Red Devils avaient infligé une défaite au PSG (2-1) au Parc des Princes. C'était lors de la 1re journée, le 20 octobre 2020, et le début des soucis pour Thomas Tuchel.

Le groupe de Thomas Tuchel contre Manchester United

Le groupe du PSG contre Manchester United : Letellier, K. Navas, Rico - Bakker, Dagba, A. Diallo, Florenzi, Kehrer, Kimpembe, L. Kurzawa, Marquinhos, T. Pembélé - D. Pereira, Fadiga, I. Gueye, A. Herrera, Paredes, Rafinha, Verratti - Di Maria, Kean, Mbappé, Neymar.













Par ALEXIS