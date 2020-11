PSG Mercato : Keylor Navas a déjà trouvé son futur club

Publié le 24 novembre 2020 à 11:10

Si les dossiers des prolongations de Neymar et Kylian Mbappé monopolisent l'attention au PSG, celui du gardien Keylor Navas avance dans les deux sens. Alors que le Paris SG est en très bonne position pour lui trouver son successeur, le portier costaricien aurait, lui, trouver sa porte de sortie afin de rester n°1 dans un grand club.

Gianluigi Donnarumma aux portes du PSG

Le PSG a enfin trouvé, avec Keylor Navas, un gardien digne de ses ambitions européennes. L'ancien du Real Madrid a été l'un des grands artisans du parcours européen du Paris SG, aidant son équipe à atteindre pour la première fois de son histoire la finale de la Ligue des champions. Mais les dirigeants parisiens étudient depuis un moment maintenant les options pour lui succéder et voudrait remplacer son gardien de bientôt 34 ans par un plus jeune qui pourrait s'inscrire dans la durée au PSG. Gianluigi Donnarumma est pisté de longue date et la gardien de l'AC Milan est toujours plus proche du PSG. Il a récemment refusé une nouvelle offre de prolongation, selon son agent Mino Raiola, et les Parisiens pourront engager les négociations dès janvier pour celui dont le contrat prend fin en juin prochain. Une arrivée de qualité pour un jeune (21 ans) gardien à prix réduit, seulement le coût d'une grosse prime à la signature. Une signature qui comblerait aussi Thomas Tuchel, qui apprécie énormément Gianluigi Donnarumma.

Keylor Navas a trouvé sa porte de sortie

Le principal perdant de ce deal en devenir, c'est l'actuel n°1 du PSG, Keylor Navas. Le Costaricien aura 34 ans en décembre et, malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2023, ne se voit pas du tout laisser sa place de titulaire à Gianluigi Donnarumma, lui qui désire être le gardien de son pays pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ainsi, ne voulant pas revivre la situation connue au Real Madrid avec Thibaut Courtois, Keylor Navas serait en instance de départ. Selon Don Balon, le portier du PSG a déjà trouvé son futur club du côté de l'Italie. En effet, la Juventus serait très attirée par Navas, sur les bons conseils de Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier au Real. Les choses pourraient s'accélérer dès janvier et se conclure à l'issue du mercato hivernal, le PSG ne voulant pas faire durer le dossier trop longtemps et le laisser s'envenimer.













Par Matthieu