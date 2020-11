PSG : Doha a lâché Thomas Tuchel, un départ cet hiver probable

Publié le 30 novembre 2020 à 17:25

Le futur de l'entraîneur Thomas Tuchel est l'un des enjeux majeurs du PSG cet hiver. Le technicien allemand, soutenu publiquement par Leonardo récemment, commence à éveiller les doutes et l'agacement de l'état-major du club parisien à Doha, alors qu'il était dans les petits papiers de la direction qatarienne.

Thomas Tuchel et Leonardo ont fait la paix

Après les défaites contre Manchester United (1-2) et le RB Leipzig (1-2), l'avenir de l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel s'est assombri. Ses mésententes avec Leonardo l'avaient, pensait-on, fragilisé, mais l'état-major parisien était plutôt allé dans son sens que dans celui du directeur sportif. Thomas Tuchel était particulièrement apprécié de Doha et, selon Leonardo, la question de son remplacement à court terme n'a jamais été évoquée. "Aujourd'hui, la situation est claire pour tout le monde, avait déclaré le directeur sportif il y a quelques semaines. Il y a des discussions en interne. Ce serait même bizarre de ne pas en avoir ! De temps en temps, c'est un peu plus chaud, oui, c'est comme ça. Mais, la vérité, les faits, c'est qu'en interne, on n'a jamais pensé à changer Tuchel. On n'a jamais appelé personne, jamais." Ce, en raison du sport de la direction au Qatar.

Au PSG, le vent tourne pour Thomas Tuchel

Mais les dernières sorties du PSG ont semé le doute dans les têtes à Doha. Le jeu des Parisiens se dégradent de match en match et, s'ils ont arraché une décevante mais primordiale victoire au retour contre le RB Leipzig (1-0), ils restent également sur une série de deux rencontres sans succès en Ligue 1, face à l'AS Monaco (2-3) et aux Girondins de Bordeaux (2-2). De quoi faire changer d'avis l'état-major du PSG, comme le dévoile le journaliste Abdellah Boulma. "Longtemps conforté par Doha, Tuchel est désormais dans l’œil du cyclone, a tweeté Boulma. Les résultats et l’image renvoyée par le PSG font grincer des dents et ce, en dépit du soutien affiché du directeur sportif à l’égard de son coach." Le match à Old Trafford contre Manchester United peut représenter la rencontre de la dernière chance pour Thomas Tuchel, dont l'avenir ne fait que peu de doutes en cas d'élimination. "Aucune décision n’est désormais à exclure quant à l’avenir du coach à moyen terme", a conclu le journaliste, pour qui l'entraîneur allemand pourrait ne pas aller jusqu'au terme de son contrat, en juin prochain.













Par Matthieu