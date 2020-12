OM : Si Paris trébuche, Di Méco voit Marseille champion !

Publié le 05 décembre 2020 à 20:14

Au sortir de la victoire de l'Olympique de Marseille à Nîmes (2-0) vendredi soir, Eric Di Meco a livré ses prédictions sur le classement final de la Ligue 1. Il voit l'OM jouer les tout premiers rôles.

L'OM champion si le PSG se rate, d'après Di Meco

En championnat, tout roule pour Marseille, qui vient de signer un cinquième succès consécutif. Pour l'ancien joueur phocéen Eric Di Meco, aujourd'hui consultant sur RMC Sport, l'Olympique de Marseille terminera champion de France si le PSG subissait une catastrophe. "Quand je bois mon café à Marseille, aucun supporter ne me parle de la première place, explique-t-il dans les colonnes du Parisien. Pour moi, il y a 10 % de chances que Paris ne soit pas champion. Et sur ces 10 %, je dirais que l'OM a un peu plus de chances que Lille, Lyon, Monaco et Rennes" a expliqué l'ex-latéral gauche, âgé de 57 ans aujourd'hui.

Marseille a-t-il réellement ses chances ?

À l'heure actuelle en championnat, c'est bien le club de Bouches-du-Rhône qui est dans la meilleure posture. Avec 1 point de retard sur le Paris Saint-Germain avant Montpellier-PSG et 1 match en moins également, l'OM pourrait provisoirement prendre la tête du classement. Mais la machine PSG ne semble pas encore en état de marche, et dans la suite de la saison, se posera la question de l'endurance. En effet, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco ont l'avantage de n'avoir joué qu'un match par semaine jusque-là. Enfin, le LOSC, égayé par son attaque de feu, est un adversaire à ne pas négliger sur la durée.













Par Clément