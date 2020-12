OM : Villas-Boas note une montée en puissance après Nîmes

Publié le 05 décembre 2020 à 00:30

L’Olympique de Marseille a enchaîné avec une nouvelle victoire en championnat vendredi contre le Nîmes Olympique. André Villas-Boas, le coach de l’OM, se satisfait de la dynamique actuelle de son groupe.

L’OM passe la cinquième contre le Nîmes Olympique

L’Olympique de Marseille est insaisissable en Ligue 1 ces derniers temps. Vendredi, l’OM a confirmé son bel état de forme contre le Nîmes Olympique. En déplacement sur la pelouse des Crocos, le club phocéen s’est imposé (0-2). Des réalisations de Dario Benedetto (57e) et Valère Germain (84e) ont permis aux Marseillais de repartir avec les 3 points du stade des Costières. Grâce à ce résultat, Marseille enregistre sa 5e victoire de rang en championnat. Une bonne nouvelle pour les Olympiens avant de rencontrer Manchester City mercredi en Ligue des champions. Avec ce succès, les hommes d’André Villas-Boas remontent à la 2e place du championnat à un point du PSG. À noter que le club phocéen compte toujours un match en retard en Ligue 1. En cas de nouveau succès, l’OM pourrait prendre la place de son ennemi parisien.

Le satisfecit de Villas-Boas après Nîmes

André Villas-Boas a vécu la deuxième période contre Nîmes depuis les tribunes. Cela n’a pas empêché à ses hommes de réaliser un deuxième acte de haute facture concrétisé par les réalisations de Benedetto et Germain. Le technicien portugais s’est satisfait du nouveau succès alors qu’il craignait une baisse de régime de ses hommes. Ceci à cause d’un calendrier très chargé. « J’avais un peu peur de jouer ce match un vendredi […] C’est important pour Darío, pour sa confiance. Il monte en puissance, je pense. Pour Payet aussi […] Et quand on ajoute la confiance et la forme de Darío, de Thauvin, de Payet, l’équipe commence à monter en puissance », a noté le coach de l’OM au micro de Téléfoot.













Par Ange A.