PSG Mercato : Moïse Kean annonce la couleur sur son avenir

Publié le 07 décembre 2020 à 22:10

Après deux mois au PSG, Moise Kean évoque son bien-être au sein de l'équipe de Thomas Tuchel. Interrogé en conférence de presse sur son futur, l'attaquant prêté par Everton a donné rendez-vous à la fin de la saison.

PSG : Moise Kean n’a rien décidé pour son futur

Prêté au PSG par Everton, Moise Kean s’est imposé au sein de l’équipe de la capitale sans souci. Arrivé à Paris début octobre 2020, il a gagné sa place dans le groupe de Thomas Tuchel où il joue régulièrement. Avant d’affronter Istanbul Basaksehir en Ligue des champions, le jeune attaquant a évoqué son avenir en conférence de presse. « Pour mon futur, on verra plus tard », a-t-il déclaré. Le prêt de l’international italien n’est pas accompagné d’une option d’achat, mais le Paris Saint-Germain pourrait bien l’arracher aux Toffees définitivement. Le manager général, Carlo Ancelotti, ne compte pas sur lui, ce qui ne le retiendra pas lorsque Paris passera à l’attaque.

En attendant la fin de son prêt, en juin 2021 et le mercato estival, Moise Kean se dit épanoui sous le maillot Rouge et Bleu, aux côtés de stars mondiales. « Je suis très heureux de pouvoir jouer au PSG, aux côtés de grands joueurs, comme Neymar et Kylian Mbappé. C'est une bonne chose de jouer dans un des plus grands clubs du monde », s’est-il enflammé. L’avant-centre de 20 ans se concentre en effet sur ce qu'il a à faire « pour faire gagner son équipe ». Il assure qu’il « travaille dur pour se donner à 100 %, pour les supporters et pour ses coéquipiers ». Le résultat de son investissement se compte en 7 buts lors de ses 12 matchs sous le maillot parisien.













Par ALEXIS