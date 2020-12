PSG : Kylian Mbappé, centenaire et enfin libéré ?

Publié le 06 décembre 2020 à 11:55

En entérinant hier le succès du Paris Saint-Germain à Montpellier (3-1), Kylian Mbappé a inscrit son centième but en faveur du PSG. Réaction de l'intéressé.

Kylian Mbappé, meilleur buteur français du PSG avec Rocheteau

En atteignant la barre symbolique des 100 buts avec le PSG hier, Kylian Mbappé a rejoint la quatrième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club de la capitale. Avec sa centaine de réalisations, il devient, à égalité avec Dominique Rocheteau, le meilleur buteur français du Paris Saint-Germain. Il ne faut plus que 10 buts à l'international français, 22 ans le 20 décembre prochain, pour monter sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire du club et dépasser ainsi Pedro Miguel Pauleta (109). Zlatan Ibrahimovic (156) et Edinson Cavani (200), ont encore une marge importante avant de voir Kylian Mbappé les coiffer au poteau.

Mbappé y a peut-être "trop pensé"

Bloqué à 99 buts depuis le déplacement à Monaco, le buteur parisien, qui n'a toujours pas marqué en Ligue des Champions en 2020, reconnaît avoir été obnubilé par ce chiffre. "C'est la barre mythique des 100. Cela faisait deux ou trois matchs que j'y pensais et c'est peut-être pour ça que je n'avais pas marqué. J'y ai peut-être trop pensé. Mais j'ai essayé de me concentrer sur le collectif, d'aider mes partenaires au maximum et eux me l'ont super bien rendu. Ils m'ont offert ce but, il n'y avait plus de gardien, j'ai marqué et je suis très content" a-t-il admis en fin de match pour les médias du PSG. Kylian Mbappé soulagé, Kylian Mbappé libéré ?













Par Clément