PSG : Thomas Tuchel s'estime chanceux après Montpellier

Publié le 06 décembre 2020 à 00:30

Le Paris Saint-Germain a renoué avec la victoire samedi sur la pelouse du Montpellier Hérault. Le PSG l’a emporté (1-3) contre le MHSC. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel a remanié son onze entrant.

Le PSG se reprend contre Montpellier

Le Paris Saint-Germain a repris sa marche en avant en championnat. Après deux matchs sans victoire en Ligue 1, le PSG a renoué avec le succès. Opposé au Montpellier Hérault samedi, le club de la capitale s’est imposé (1-3) à La Mosson. Des réalisations de Colin Dagba (33e), Moise Kean (77e) et Kylian Mbappé (90+1) ont permis à Paris de l’emporter. Avec son but contre le MHSC, l’ancien monégasque compte déjà 100 pions avec le club de la capitale. Côté montpelliérain, Stephy Mavididi (41e) a sauvé l’honneur des siens. À noter que pour cette rencontre, Thomas Tuchel a fait tourner son effectif. Le coach de Paris a notamment laissé Neymar, Verratti et Kimpembe au repos.

Un coup de chance pour Tuchel ?

Privé de ces trois cadres et d’autres éléments, Thomas Tuchel s’estime veinard d’avoir ramené un résultat de Montpellier. « C’est très difficile de gagner à Montpellier. Ils ont beaucoup de qualités. C'était une belle victoire […] C’est le plus important. Si tu veux gagner à Montpellier, c’est aussi nécessaire d’avoir un peu de la chance », a déclaré le technicien allemand après la rencontre. Ce résultat est également de bon augure avant la prochaine sortie du PSG. Mardi, le Paris Saint-Germain joue son avenir en Ligue des champions contre Istanbul Basaksehir. Bien que leader de sa poule, Paris compte le même nombre de points que Leipzig et United. Ses deux concurrents s’affrontent dans l’autre rencontre de la soirée.













Par Ange A.