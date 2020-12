PSG Mercato : La vérité sur le vote de Messi à The Best

Publié le 19 décembre 2020 à 12:04

Lionel Messi a amplifié la rumeur sur son éventuelle arrivée au PSG à l’été 2021 par son vote lors de "The Best", désignant le meilleur joueur de la saison. Revenu sur la polémique soulevée par les choix du capitaine du FC Barcelone, Mundo Deportivo fait des révélations.

Lionel Messi n'a parlé de sa future destination à personne

Libre de tout contrat en juin 2021, Lionel Messi anime le marché des transferts depuis l’été dernier. Il avait lui-même manifesté le désir de quitter le FC Barcelone avant de se ressaisir. En plus du PSG, intéressé par l’Argentin, Manchester City de son ancien entraineur Pep Guardiola est également positionné pour le récupérer l’été prochain. Certains candidats à la présidence du FC Barcelone espèrent trouver un accord avec Lionel Messi pour la prolongation de son contrat à leur arrivée aux affaires. Cependant, le récent signal envoyé par ce dernier a enflammé la rumeur sur son avenir et sur sa possible destination.

En effet, le capitaine des Blaugrana a voté trois fois pour des joueurs du PSG lors de "The Best". Il a coché dans l’ordre les noms de Neymar et Kylian Mbappé pour le meilleur joueur et celui de Keylor Navas pour le meilleur gardien de but 2020. Un choix vu comme un gros clin d’œil de Lionel Messi au club de la capitale où Neymar avait ouvertement demandé à son ami de le rejoindre. Malgré tout, le quotidien sportif édité en Catalogne assure que le vote de la "Pulga" n’indique aucune tendance sur son avenir, même si « son intention est toujours de quitter le Barça ». « À ce jour, il n’a parlé avec personne. Ni le club ni les candidats à la présidence ni à d'autres clubs », a indiqué la source.

Rappelons que la rumeur avait également évoqué une réunion à laquelle le père de Lionel Messi aurait pris part au consulat du Qatar à Barcelone. « Faux. Encore une invention. Je suis en Argentine depuis le mois de septembre. Fake news », avait démenti le père de la star Argentine.

L'avenir de la ''Pulga'' bientôt dévoilé ?

L’avenir de Lionel Messi est donc encore et toujours incertain. Cependant, trois événements à venir pourraient donner un début de réponse à la question : le mercato hivernal, l’élection du nouveau président du Barcelone en janvier 2021 et la double confrontation entre le PSG et le Barça en 8e de finale de la Ligue des champions (16 février en Catalogne et 10 mars à Paris).

Notons que le sextuple Ballon d'Or peut décider de s'engager avec le club de son choix dès janvier, en attendant la fin de la saison pour quitter Barcelone.













Par ALEXIS