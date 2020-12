PSG, Barça Mercato : Messi, Joan Laporta répond à Neymar

Publié le 03 décembre 2020 à 14:50

Les déclarations tenues mercredi soir par Neymar sur l’avenir de Lionel Messi ne laissent pas indifférents au Barça. Ce jeudi, Joan Laporta, un des favoris à la succession de Josep Maria Bartomeu, a créé encore plus de suspens autour des propos du joueur du PSG.

Neymar rêve de retrouvailles avec Lionel Messi

Si Neymar voulait troubler les dirigeants du Barça sur l’avenir Lionel Messi, il ne pouvait pas s’y prendre autrement. Après la victoire du PSG sur la pelouse de Manchester United (3-1) en Ligue des champions, l’attaquant brésilien s’est arrêté en zone mixte. L’enfant de Mogi Das Cruzes, auteur d’un doublé, a évoqué son rôle de leader de l’effectif du Paris Saint-Germain. Mais il a également dévoilé son désir de rejouer avec Lionel Messi, son son et ancien coéquipier au Barça. « J'aimerais rejouer avec Messi. C'est ce que je veux le plus. Je le laisserais jouer à ma place, il n'y a pas de problème. Je veux jouer avec lui à nouveau, c'est sûr », a exactement déclaré la star parisienne au micro d’ESPN. Le Brésilien a même indiqué qu’il souhaitait que ces retrouvailles se fassent « l'année prochaine ».

En lisant entre les lignes, la déclaration de Neymar est un appel du pied à Lionel Messi pour rejoindre le PSG la saison prochaine. Il promet qu’il laisserait l’Argentin jouer à sa place. Au Barça, personne ne détrônerait la Pulga. Au PSG, où il règne déjà en patron, le Brésilien s’effacerait volontiers au profit du sextuple Ballon d’Or. De plus, c'est le natif de Rosario qui souhaite quitter le FC Barcelone la saison prochaine, et non l'Auriverde le Paris Saint-Germain.

Joan Laporta épaissit le mystère

Joan Laporta a réagi aux déclarations de Neymar sur l’avenir de Lionel Messi. L’ancien président du Barça (2003-2010) ne s’est pas préoccupé de dévoiler le sens caché des propos du capitaine de la Seleçao, loin de là. Le candidat à la succession Josep Maria Bartomeu a même épaissi le mystère. « Je ne suis pas inquiet pour ses propos », a d’abord assuré le candidat à Radio Catalunya. L’ancien dirigeant barcelonais a ensuite déclaré avoir « des choses à dire », mais qu’il préférait se taire « pour ne pas déstabiliser l'équipe ». Pour Joan Laporta, il est hors de question de faire des déclarations qui pourraient déstabiliser l’écurie catalane. Enfin, s’il reconnaît que les joueurs « sont amis et ont une hiérarchie établie entre eux », il souhaite en revanche que « Leo pourra attendre et écouter la proposition du nouveau président de Barcelone ».













Par JOËL