Mercato ASSE : Une tendance se dégage pour Bouchouari

Alors qu’une dizaine de joueurs ont quitté l’ASSE cet été, Benjamin Bouchouari sait ce qu’il veut pour son avenir. Va-t-il partir de Saint-Etienne ou aller au bout de son contrat en juin 2026 ?

Mercato : KSV renforce l’ASSE, Bouchouari poussé vers la sortie ?

Entré dans sa dernière année de contrat à l’ASSE, Benjamin Bouchouari sera libre de signer avec le club de son choix dès le mercato hivernal prochain, en attendant la fin de son contrat. Pour éviter son départ libre, le club stéphanois a deux options. Soit, il prolonge le contrat du milieu de terrain, soit il lui trouve une porte de sortie pendant ce mercato estival. La première option est écartée pour l’instant. Ce n’est pas la priorité de la Direction de Kilmer Sports Ventures (KSV).

Lisez aussi : Mercao ASSE : Le clan Lucas Stassin vers un bras de fer

À voir Mercato PSG : Donnarumma vers la Premier League ?

Les dirigeants du groupe canadien cherchent à renforcer l’équipe d’Eirik Horneland en ce moment, afin de lui donner les moyens de retrouver la Ligue 1 rapidement. La deuxième option est probable. L’AS Saint-Etienne a recruté Mahmoud Jaber, un milieu de terrain. Le transfert définitif de Pierre Ekwah est aussi acté, en attendant son officialisation. Si un autre renfort débarque dans l’entrejeu, cela ouvrirait la porte à un départ.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un gros coup en approche chez les Verts

KSV pourrait alors être tenté de transférer Benjamin Bouchouari. Ce dernier ne figure pas parmi les premiers choix d’Eirik Horneland. En plus, le club pourrait tirer profit de sa vente, car il est est évalué à 5 M€ sur le marché des transferts.

Benjamin Bouchouari veut rester à Saint-Etienne

Néanmoins, Peuple-Vert croit savoir que l’International Espoir marocain n’a pas l’intention de quitter l’ASSE cet été. Il aurait décidé d’aller au bout de son contrat, malgré la relégation du club en Ligue 2. Selon le média spécialisé, Benjamin Bouchouari « se sent bien sous le maillot Vert ». De plus, il n’a pas de proposition concrète en ce moment et il est indisponible à cause d’un mal de dos.

À voir Mercao ASSE : Le clan Lucas Stassin vers un bras de fer

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un défenseur officialise son départ !

Pour rappel, le joueur de 23 ans a été transféré de Roda JC aux Pays-Bas en août 2022 contre une indemnité de 1,1 M€. Il totalise 96 matchs sous le maillot stéphanois, dont 69 en Ligue 2, pour seulement 2 buts marqués.