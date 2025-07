Mercato PSG : Donnarumma vers la Premier League ?

Un club de Premier League suit de près la situation du gardien de but du PSG, Gianluigi Donnarumma et pourrait passer à l’attaque pendant ce mercato estival.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma pisté en Angleterre

Le PSG peut commencer par s’inquiéter pour son gardien de but, Gianluigi Donnarumma. L’international italien suscite l’intérêt de nombreux clubs cet été après ses performances XXL cette saison. Il a beaucoup aidé le club à rafler des trophées cette saison. Il s’agit de la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe de France et le Trophée des Champions. Ils sont favoris pour remporter le trophée de la Coupe du monde des clubs.

Depuis quelques mois, Gianluigi Donnarumma et les dirigeants du Paris SG négocient pour une prolongation de son contrat qui prend fin en juin 2026. Mais les discussions n’avancent pas et les deux parties n’ont pas encore trouvé un accord définitif notamment à cause du salaire que réclame le joueur. Un cador anglais veut profiter de la situation pour recruter l’Italien.

Selon L’Equipe, Gianluigi Donnarumma est la priorité de Chelsea cet été. Cette formation de Premier League cherche un nouveau gardien de but et aurait jeté son dévolu sur le portier parisien. Le géant anglais n’a pas encore formulé une offre pour le crack italien. Les dirigeants anglais vont davantage suivre la performance de Donnarumma ce dimanche lors de la finale de la Coupe du monde des clubs entre le PSG et Chelsea FC.