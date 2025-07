Mercato OM : Ça coince pour l’arrivée de Timothy Weah

Tout se complique entre l’OM et la Juventus concernant le transfert du crack américain, Timothy Weah. Un point capital empêche les deux clubs de trouver un accord.

Mercato OM : Coup de froid pour la piste Timothy Weah ?

Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia accélère pour recruter le crack américain, Timothy Weah pour succéder à Luis Henrique qui a rejoint l’Inter Milan. Le piston américain est en pleine forme et le prouve sur le terrain. Cette saison, il a disputé 42 matches avec la Juventus, a claqué 6 buts et délivré 3 passes décisives.

Son profil intéresse le technicien marseillais, Roberto De Zerbi qui pousse pour son arrivée à Marseille. Les pensionnaires du stade Vélodrome ont déjà entamé des pourparlers avec la Juventus pour recruter la pépite américaine. Cette formation de Serie A se dit prête à vendre son joueur, mais exige 15 millions d’euros.

Timothy Weah a donné son OK pour poser ses valises à l’Olympique de Marseille et évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi la saison prochaine. Mais les négociations coincent entre les deux formations concernant la formule du transfert. La Juventus veut inclure une obligation d’achat automatique dans le deal dès la fin de saison. Or, l’OM négocie une option d’achat de 15 millions d’euros.