ASSE Mercato : Un départ surprise chez les Verts cet hiver ?

Selon la presse tunisienne, l’ ASSE pourrait perdre un de ses encadreurs dans les prochains jours. Coach des U19 de Saint-Étienne, Jean-Luc Dogon est annoncé en Tunisie.

Bientôt la fin pour Jean-Luc Dogon à l’ ASSE ?

Une page pourrait se tourner à l’AS Saint-Étienne. L’ ASSE pourrait en effet enregistrer un important départ cet hiver. À en croire la presse tunisienne, un encadreur des Verts pourrait rendre le tablier dans les prochains jours. Selon la radio IFM, Jean-Luc Dogon devrait quitter Saint-Étienne. D’après les informations de la radio locale, le coach des U19 stéphanois devrait prendre la direction de la Tunisie. Il est pressenti pour prendre la succession de Lassâad Dridi sur le banc du Club Africain (D1 tunisienne). Selon la même source, l’encadreur stéphanois se trouve actuellement à Tunis. Son départ serait un coup dur pour les jeunes du club. Les U19 stéphanois font mieux que leurs aînés en cette première partie de saison. Ils pointent à la 5e place de leur championnat.

Un terrible coup dur en vue pour Sainté

Ces dernières années, l’ ASSE s’est illustrée comme l’un des meilleurs centres de formation de l’Hexagone. Les pépites stéphanoises sont parmi les plus courtisés sur le marché des transferts. Les récentes ventes de William Saliba et Wesley Fofana confirment cette tendance. Ces deux départs ont permis au club ligérien d’empocher près de 70 millions en l’espace d’un an. En cas de départ de Jean-Luc Dogon, le club pourrait surtout payer le prix au niveau des résultats.













