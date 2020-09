ASSE Mercato: Wesley Fofana transféré à Leicester (Off.)

L’ASSE a trouvé un accord avec Leicester City pour le transfert de Wesley Fofana. Après plusieurs semaines de tractations, le défenseur formé à l’AS Saint-Étienne file à l’anglaise. Il a signé un contrat de 5 ans.

ASSE : Wesley Fofana, un transfert record

L’ASSE va réaliser le plus gros transfert de son histoire avec la vente de Wesley Fofana à Leicester City. Le club ligérien a annoncé officiellement avoir conclu un accord avec le club britannique pour le transfert du jeune défenseur central. « L’AS Saint-Étienne a conclu ce mardi soir un accord avec le club de Leicester, l’actuel leader du championnat anglais de Premier League, pour le transfert de son défenseur Wesley Fofana. Le montant de ce transfert est le plus important jamais obtenu par le club », a indiqué l’ASSE sur son site internet. « La décision de céder le joueur a été prise de manière collégiale par le Directoire et les actionnaires. L’ASSE a accepté l’offre exceptionnelle de Leicester compte tenu notamment du contexte économique incertain engendré par la crise sanitaire », explique la direction du club stéphanois. Le montant de l’indemnité du transfert de Wesley Fofana chez les Foxes dépasse évidemment celui de son ami de promotion William Saliba à Arsenal (30 M€). Son transfert est estimé à 35 M€ par Transfermarkt.

Wesley Fofana quitte la Ligue 1 après 20 matchs

Le joueur de 19 ans a été révélé la saison dernière en Ligue 1 par Claude Puel, par ailleurs ancien manager général de Leicester City qui occupe le même poste à l’ASSE depuis octobre 2019. Le natif de Marseille avait disputé 14 matchs de Ligue 1, 6 en coupe de France, dont la finale face au PSG, 2 en coupe de la Ligue et 2 en Ligue Europa. Ce début de saison 2020-2021, l'arrière Franco-Ivoirien a pris part à 4 matchs du championnat et a été titulaire 3 fois. Wesley Fofana quitte ainsi la Ligue 1 après seulement 20 matchs dans les jambes. Il faut dire que le joueur avait grandement ouvert la porte de sa sortie de l'effectif stéphanois dès la première approche concrétée du club anglais. Il avait fait une déclaration fracassante dans les colonnes de L'Équipe, où il expliquait son envie de quitter le club. L'entraîneur Claude Puel avait calmé ses ardeurs en affirmant qu'il avait de bonnes choses à réaliser chez les Verts de l' ASSE et la sélection ivoirienne avant de rejoindre un autre club.

Qui est le plus gros transfert de l' ASSE ?

Cette vente du jeune défenseur central permet à l'As Saint-Étienne d'empocher un chèque non négligeable pour la suite de son mercato estival qui se termine dans 5 jours. Sainté devrait, avec l'argent du transfert de Wesley Fofana à Leicester City, recruter de nouveaux joueurs. Il faut noter que le défenseur central est aujourd'hui la meilleure vente du club ligérien. L'attaquant gabonais Pierre Emerick Aubameyang avait par exemple été bradé 13 millions d'euros à Dortmund. Faouzi Ghoulam était parti pour 5 petits millions d'euros et Kurt Zouma pour 14,5 millions d'euros. Avec ses 30 millions d'euros, William Saliba avait relevé le niveau. Le Franco-Camerounais détenait le record de la meilleure vente du club, mais avec ce transfert de Wesley Fofana à Leicester, son record vient fraichement de tomber.