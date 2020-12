PSG Mercato : Thomas Tuchel, un rebond vraiment inattendu

Publié le 28 décembre 2020 à 12:00

Thomas Tuchel n’est plus l’entraîneur du PSG depuis le 24 décembre. Alors qu’un arrangement a été trouvé sur l'indemnisation du technicien allemand, le journal Bild croit savoir qu’il va rebondir dans un club de Premier League.

Thomas Tuchel vers l'Angleterre, mais pas à Manchester ?

Le Paris Saint-Germain a viré Thomas Tuchel à la trêve hivernale et cherche un nouvel entraîneur qui devrait probablement être Mauricio Pochettino. Libre, l’ancien coach du club de la capitale pourrait, lui, rebondir rapidement outre-Manche. D’après les révélations du média britannique, Chelsea songe au technicien allemand pour éventuellement prendre la place de Frank Lampard dans un fauteuil éjectable. Depuis la défaite des Blues contre Arsenal (3-1), samedi, Frank Lampard (42 ans) est en effet en sursis. Son équipe affronte Aston Villa, ce lundi (18h30), pour la suite du Boxing Day. Une autre défaite du club londonien pourrait précipiter le jeune entraîneur anglais vers la porte de sortie. Et favoriser l’arrivée de Thomas Tuchel. Ce dernier à l’avantage de connaître plusieurs joueurs de Chelsea. D’abord Thiago Silva, ex-capitaine du PSG, qu’il souhaitait garder, mais que la Direction parisienne a laissé partir à l’issue de son contrat. Mais aussi ses compatriotes et internationaux allemands : Antonio Rüdiger, Timo Werner, Kai Havertz ou encore Christian Pulisic qui a eu sous ses ordres au Borussia Dortmund entre 2015 et 2017.

Frank Lampard emporté par le Boxing day ?

Frank Lampard a été nommé entraîneur principal de Chelsea, le 4 juillet 2019, en remplacement de Maurizio Sarri, parti à la Juventus. Il a signé un contrat de 3 saisons, jusqu’en juin 2022. La saison dernière, il avait fini à la 4e place de la Premier League, synonyme de qualification pour al Ligue des Champions présente. Cette saison, le début de saison de son équipe est en dents de scie. Chelsea est 8e avec 25 points en 15 matchs disputés. Les Blues ont en effet chuté de trois rangs suite à leur défaite contre les Gunners. Pire, les hommes de Frank Lampard n’ont gagné qu’un seul de leurs 5 derniers matchs en championnat. Ils ont concédé trois défaites et un nul entre le 8 et le 26 décembre. Du coup, l’avenir de l’ancien milieu de terrain à la tête des Blues semble fortement conditionné par l’issue du Boxing Day.













Par ALEXIS