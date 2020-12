PSG Transfert : Pochettino veut Messi au Paris SG

Publié le 26 décembre 2020 à 19:49

Possible entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino pourrait exploser le mercato parisien. L’Argentin veut engager son compatriote Lionel Messi, en instance de départ du côté du FC Barcelone.

PSG Transfert : l’avantage d’une signature de Mauricio Pochettino

C’est terminé pour Thomas Tuchel au PSG. Le technicien allemand a été viré et va probablement être remplacé par Mauricio Pochettino avec qui le Paris Saint-Germain a déjà trouvé un accord, selon plusieurs grands médias français. L’Argentin ne devrait pas venir seul dans la capitale française où l’attend le gros challenge de gagner la Ligue des Champions d’ici la fin du contrat de deux ans qui devrait le lier à la formation francilienne.

Selon le journal "Le Parisien", le PSG rêve de Leo Messi et surtout de reformer, sous ses couleurs, un tandem offensif composé de l'Argentin et Neymar. Selon les mêmes informations, les dirigeants parisiens travaillent déjà à cette éventualité qui sera aussi une des clés pour la prolongation du contrat de l’attaquant brésilien. Si en 2013 le Paris SG pariait sur David Beckham pour coller son nom à celui d'un sportif mondialement connu, le pari est désormais tourné vers l'Argentin. Lionel Messi, à 33 ans, est toujours l'un des meilleurs footballeurs au monde et les décideurs parisiens rêvent de le voir porter un jour leur maillot. La présence de Neymar dans l'équipe pourrait faciliter les négociations de la signature de l’Argentin avec le Paris Saint-Germain.

PSG Transfert : Léo Messi au Paris SG ?

Les dirigeants du PSG auraient déjà obtenu le consentement de Pochettino, qui, selon les informations, aurait de son côté demandé la signature de Lionel Messi. Une opération qui pourrait être réalisable puisque Le Parisien remonte l’information selon laquelle Leo Messi avait lui aussi recommandé la signature de l'Argentin au Barcelone au départ de Quique Setién. Il existe donc une réelle volonté des Argentins de travailler ensemble. Pochettino avait cependant décliné la proposition du FC Barcelone, un club profondément enfoncé dans la crise.













Par Gary SLM