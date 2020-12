PSG Mercato : Menace à 12 M€ signalée pour cette pépite

Publié le 30 décembre 2020 à 07:00

En quête d’un renfort offensif, le PSG pourrait signer un coup du côté du Brésil. Seulement, le Paris Saint-Germain doit faire face à une grosse concurrence dans ce dossier.

Le PSG en pince pour une pépite brésilienne

Leonardo voudrait recruter un de ses jeunes compatriotes au Paris Saint-Germain. Âgé de 20 ans, Brenner Souza da Silva serait courtisé par le PSG. Évoluant au poste d’avant-centre, il est actuellement pensionnaire de Sao Paulo (D1 Brésilienne). Il réalise d’ailleurs un bel exercice avec la formation auriverde. Il compte 11 buts et 3 passes décisives en 21 matchs cette saison. Formé au club pauliste, il est encore sous contrat jusqu’en 2022. Si sa valeur marchande est estimée à 1,3 millions d’euros sur Transfermarkt, il est certain que son prochain club va dépenser plus pour le recruter. S’agissant du club de la capitale, il devra notamment cravacher pour obtenir la signature du crack brésilien. Aux dernières nouvelles, une autre formation européenne serait déjà passée à l’offensive.

Une offre de 12 M€ dans les tuyaux pour Brenner ?

Selon TMW, l’Ajax Amsterdam serait également intéressé par Brenner. Cette source indique que la formation néerlandaise a déjà adressé une offre pour l’avant-centre brésilien. Un montant de 12 millions d’euros (plus bonus) est avancé selon le média. Quant au PSG, il n’est pas encore passé à l’action. Avec l’offre du club néerlandais, le club francilien est contraint de formuler une offre tout au moins aussi consistante pour susciter l’intérêt de Sao Paulo. Le club brésilien ne sera que satisfait si les deux formations européennes faisaient monter les enchères.













Par Ange A.