PSG Mercato : Un jeune prodige brésilien pisté en attaque

Publié le 28 décembre 2020 à 10:30

L'arrivée prochaine de Mauricio Pochettino a donné un coup de boost au mercato du PSG, avec plusieurs pistes à l'étude pour bâtir un nouveau Paris Saint-Germain. Leonardo et les dirigeants du club veulent construire une équipe compétitive à chaque édition de Ligue des champions et souhaitent s'entourer de joueurs au fort potentiel.

PSG : le mercato s'active en attendant Pochettino

Le départ de Thomas Tuchel ne va pas régler tous les problèmes d'effectif du PSG, dont se plaignait déjà l'entraîneur allemand. En défense comme au milieu de terrain, les champions de France attendent du renfort au mercato hivernal. En particulier Kylian Mbappé, qui souhaite toujours des assurances sportives pour prolonger et qui devrait patienter tous le mois de janvier avant de prendre une décision sur son avenir. Le Paris SG compte aussi dégraisser dans les semaines à venir, avec le départ probable de Leandro Paredes et de grosses interrogations qui pèsent sur l'avenir de Julian Draxler ou encore Angel Di Maria. Mais Leonardo ne souhaite pas que des remplaçants immédiats et prépare 2021 avec attention, après un mercato estival 2020 difficile et prudent, en raison de la crise financière et des incertitudes liées au Covid-19.

Un jeune Brésilien dans le viseur

Pourtant, c'est en attaque que les rumeurs vont bon train. L'arrivée attendue de Mauricio Pochettino a donné un coup d'accélérateur au dossier Lionel Messi, qui en pince pour l'entraîneur argentin et qui s'est exprimé ce week-end au sujet de son futur au FC Barcelone, qui reste particulièrement incertain. Selon le média brésilien UOL, Leonardo serait également une le coup pour une pépite du São Paulo FC. Brenner, jeune attaquant de 20 ans (11 buts et 3 passes décisives en 21 matches cette saison), intéresse le PSG, mais pas seulement. La Juventus, l'AC Milan mais aussi l'Ajax Amsterdam seraient aussi sur les rangs. Les Néerlandais pourraient avoir un coup d'avance compte tenu des arrivées des compatriotes de Brenner, David Neres et Antony. Mais le contingent brésilien du PSG pourrait donner de la voix et la perspective de jouer avec Neymar et Marquinhos notamment ne devrait pas laisser indifférent Brenner. Le joueur, sous contrat pour encore un an à São Paulo, est évalué à 1,3 million d'euros, mais son véritable coût devrait être bien plus élevé.













Par Matthieu