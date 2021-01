Mercato OM : Un joueur de Man Utd à l’Olympique de Marseille ?

Publié le 03 janvier 2021 à 09:43

Deux priorités se dégagent pour le mercato OM de cet hiver. André Villas-Boas aimerait recruter un attaquant, mais aussi un joueur défensif. C’est ainsi que Pablo Longoria a jeté son dévolu sur un sociétaire de Manchester United.

Mercato OM : Timothy Fosu-Mensah bientôt en Ligue 1 ?

Pour recruter lors de ce mercato hivernal, l’OM favorise les joueurs en fin de contrat afin de réduire les couts. Pour le poste de milieu de terrain défensif qu’aimerait renforcer André Villas-Boas, le coach de l’Olympique de Marseille, les recruteurs ciblent Timothy Fosu-Mensah de Manchester United. Le joueur est âgé de 23 ans et il a un talent évident. Seulement, du côté d’Old Trafford, il n’enchaine pas les matchs puisqu’il n’est pas la priorité de son coach Ole Gunnar Solskjær.

Le néerlandais, arrivé à Manchester United en 2016, ne compte que 30 petits matchs à son compteur avec cette formation. Prêté à Crystal Palace puis à Fulham FC, il n’est pas non plus parvenu à tirer son épingle du jeu puisqu’il n’a disputé que 13 matchs dans ce dernier club. Son retour ne pouvait qu’être difficile à Manchester United et c’est le cas. Pour autant, Timothy Fosu-Mensah ne manque pas de courtisans. La presse anglaise annonce l’intérêt de l’OM, l’As Monaco et du Hertha Berlin pour ses services.

L'Olympique de Marseille peut-il triompher du Hertha Berlin

Si rejoindre l’OM est une des pistes fortement envisagées par le joueur en cas de découverte de la Ligue 1, l’attractivité de la Bundesliga peut le détourner vers Berlin. Le Hertha a de solides arguments financiers au contraire de l’Olympique de Marseille. Il peut donc bénéficier d’un meilleur contrat en signant lors de ce mercato hivernal pour un départ immédiat ou en fin de saison.

Le contrat du joueur avec Manchester United prend fin en juin prochain, ce qui a d’ailleurs attiré les recruteurs marseillais pour les conditions favorables qu’offre sa situation.













Par Gary SLM