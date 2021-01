OM Mercato : Officiel, un joueur quitte Marseille pour la L2

Publié le 05 janvier 2021 à 15:05

Comme pressenti, Florian Chabrolle a quitté l'OM pour rejoindre l'AC Ajaccio en Ligue 2. Son départ a été acté officiellement ce mardi 5 janvier. Il part donc de son club formateur où il n'a pas réussi à s'imposer.

L'OM a laissé partir Chabrolle à l'AC Ajaccio

Florian Chabrolle (22 ans) n'est plus un joueur de l'OM, le club de ses débuts. Libéré par le club phocéen, à six mois de la fin de son contrat, il s'est engagé avec l'AC Ajaccio, pour deux saisons et demie, soit jusqu'en juin 2023. « Florian Chabrolle quitte donc aujourd’hui son club formateur pour s’engager avec l’AC Ajaccio (14e de Ligue 2). Il est lié avec le club corse jusqu’en 2023. L’ensemble de l’Olympique de Marseille lui souhaite bonne chance pour ce nouveau challenge », a communiqué l'Olympique de Marseille sur son site internet. Outre le club corse, le polyvalent milieu offensif était aussi dans le viseur de deux clubs en Belgique. « Un renfort offensif pour l’équipe ! Florian Chabrolle, jeune milieu de terrain de 22 ans évoluant à l’Olympique de Marseille, s’engage en Blanc et Rouge jusqu’en 2023 », s’set réjouit l’ACA sur son site internet.

Le parcours de Florian Chabrolle

« Né le 7 avril 1998 à Montmorency, Florian Chabrolle a intégré le centre de formation de l’Olympique de Marseille en juillet 2014. Rapidement surclassé, ce milieu de terrain offensif impressionne par ses nombreuses qualités de dribbles et de percussion. En 2016-17, il participe grandement au parcours olympien en coupe Gambardella. Malheureusement, en finale au Stade de France face au HSC Montpellier, il manque son tir au but… Élu meilleur jeune du centre de formation en novembre 2017, il avait signé son premier contrat professionnel avec l'OM le 30 mai 2018. Régulièrement utilisé avec la réserve, il n’a pris part qu’à trois rencontres avec l’équipe fanion », a rappelé l'OM.













Par ALEXIS