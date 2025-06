Mercato FC Nantes : Kita dévoile la suite des transferts

Franck Kita a dévoilé la suite du mercato du FC Nantes, ce lundi, lors de la reprise des entraînements, sous la conduite du nouvel entraîneur Luis Castro.

FC Nantes : Kita justifie les transferts de Moses et Chirivella

Le FC Nantes a entamé la préparation de la nouvelle saison (2025-2026), ce lundi, à la Jonelière. À cette occasion, le nouvel entraîneur des Canaris, Luis Castro, a été présenté officiellement par Franck Kita. Outre la présentation du successeur d’Antoine Kombouaré, le Directeur général délégué a évoqué le mercato estival du FCN. Il a justifié les transferts de Moses Simon (7 M€), de Pedro Chirivella au Panathinaïkos (2 M€) et de Douglas Augusto bientôt à Krasnodar (6,5 M€).

« On était en fin de cycle. On avait un certain nombre de cadres, comme Chirivella, Nicolas Pallois ou Marcus Coco, qui étaient là depuis cinq-six ans. Avec eux, on a tout vécu : barrage, maintien, Coupe de France, Coupe d’Europe, on a tout joué. Il fallait passer à quelque chose d’autre, une nouvelle ère. Le départ de ces cadres laisse automatiquement plus de places aux jeunes », a-t-il expliqué.

FC Nantes : Nathan Zézé vendu en cas d’offre irrésistible

Notons que Pallois (37 ans), Coco (29 ans) et Florent Mollet (33 ans) sont partis libres à l’issue de leur contrat. Quant à Nathan Zézé, il est sous contrat jusqu’en 2028 et incarne l’avenir du FC Nantes. Cependant, il représente une valeur marchande sûre du club, car il est valorisé à 15 M€. Franck Kita aimerait le garder, mais il ne pourra pas résister à une offre intéressante.

« On a fait un certain nombre de ventes, donc on est très confortables d’un point de vue financier. On n’a plus besoin de vendre. Louis Leroux (19 ans), Dehmaine Tabibou (20 ans) sont intransférables. Ils ont besoin de s’épanouir avec le nouveau coach. Nathan Zézé est jeune, mais il a un peu plus de vécu. C’est un excellent joueur. Je n’ai pas besoin de le vendre. Mais vous connaissez le football », a indiqué le dirigeant nantais.

Mercato : Des renforts validés par Luis Castro arrivent

Dans le sens des arrivées, le FC Nantes a déjà recruté le jeune gardien de but Alexis Mirbach (20 ans) en provenance du FC Metz. Le défenseur serbe Uros Radakovic (31 ans) doit également débarquer de Sivasspor en Turquie. Au sujet de la suite du mercato, le fils de Waldemar Kita a déclaré : « Bien évidemment qu’on cible un certain nombre de joueurs. On vise des joueurs qui plaisent au coach. Des achats ? Bien sûr ».