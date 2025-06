Info Mercato : Avant Zabarnyi, un attaquant débarque au PSG

Le PSG serait très proche de faire craquer Bournemouth pour Ilya Zabarnyi. Mais avant d’accueillir le défenseur central ukrainien, le Paris SG a vu débarquer un attaquant ce lundi.

Mercato : Avant Zabarnyi, un joueur prêté revient au PSG

Ce lundi, le journal L’Équipe annonce que l’accord se rapproche entre le PSG et Bournemouth pour le transfert d’Ilya Zabarnyi. Après plusieurs semaines de discussions, les deux clubs seraient sur le point de conclure la transaction pour 62 millions d’euros. De son côté, le club anglais avancerait pour recruter le défenseur central du LOSC, Bafodé Diakité, pour en faire le remplaçant de l’international ukrainien de 22 ans.

Priorité de Luis Enrique pour renforcer la charnière centrale, Zabarnyi pourrait ainsi débarquer à Paris dans les prochains jours. Mais avant, c’est un attaquant qui vient de faire son retour dans la capitale française.

Prêté en janvier passé à Aston Villa, Marco Asensio s’est illustré de fort belle manière durant les six derniers mois, avec notamment 8 buts inscrits en 21 matches toutes compétitions confondues. Toutefois, le club anglais n’a pas souhaité le conserver et le renvoie donc au PSG. Tout comme Marcus Rashford et Axel Disasi, respectivement prêté par Manchester United et Chelsea. Aston Villa would like to thank Robin Olsen and Kortney Hause following the expiration of their contracts, as well as our loan players as they return to their respective parent clubs.— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 30, 2025

« Le milieu de terrain offensif Asensio a disputé 21 matches sous les couleurs bordeaux et bleu, marquant huit buts, dont trois lors des deux matches des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League contre le Club de Bruges. L’attaquant Rashford a fait 17 apparitions pour le club et a enregistré un total de neuf buts dans toutes les compétitions, marquant un doublé lors de notre quart de finale de la FA Cup contre Preston North End.

Le défenseur Disasi est arrivé de Chelsea et a fait 10 apparitions pour Villa, sa première contre Ipswich Town à la mi-février », écrit Aston Villa sur son site officiel. De retour à Paris, Asensio ne devrait même pas avoir le temps de défaire ses valises puisque son nom est déjà cité du côté de la Turquie.

Marco Asensio bientôt à Fenerbahçe avec Mourinho ?

Marco Asensio n’ira pas jusqu’au bout de son contrat avec le PSG. Arrivé librement en juillet 2023, l’ancien milieu offensif du Real Madrid est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026, mais devrait changer d’air durant ce mercato estival. À en croire les dernières informations de Fanatik, l’entraîneur de Fenerbahçe, José Mourinho, ferait de l’international espagnol de 29 ans sa priorité absolue pour renforcer son secteur offensif la saison prochaine. Le coach portugais aurait demandé à ses dirigeants de le faire venir cet été.

Il aurait lancé à son directeur sportif : « prenons-le tout de suite ! », parlant de Marco Asensio. Pour libérer le joueur de sa dernière année de contrat, le Paris SG demanderait 10 millions d’euros. Les décideurs de la formation stambouliote, de leur côté, pourraient envisager un deal incluant un prêt avec option d’achat. Ne souhaitant pas rester au PSG, l’ancien partenaire de Kylian Mbappé serait ouvert à toutes les opportunités.