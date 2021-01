Mercato PSG : Officiel, une pépite s’engage au Paris SG

Publié le 08 janvier 2021 à 14:00

En attendant les grands noms, le Paris SG a officialisé la signature d’une pépite en provenance de l'équipe réserve du Dijon FCO, ce vendredi, soit six jours après l'ouverture du marché de l'hiver.

Paris SG : Sekou Yansané signe jusqu'en juin 2023

Le Paris SG a ouvert son mercato hivernal par la signature d’un jeune attaquant de 17 ans. Il débarque pour renforcer la catégorie U19 des Parisiens. La recrue hivernale s’est engagée pour deux saisons et demie, soit jusqu’au 30 juin 2023. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Sekou Yansané. L’attaquant français a signé son premier contrat professionnel d’une durée de deux ans et demi, jusqu’au 30 juin 2023. Ce jeune talent poursuivra désormais sa formation avec les U19 des Rouge et Bleu. Le Club souhaite la bienvenue à Sekou, ainsi qu’une carrière pleine de succès sous le maillot du Paris Saint-Germain », a communiqué le club de la capitale.

Qui est Sekou Yansané ?

Né à Grenoble le 28 avril 2003, Sekou Oumar Yansané (tout son nom) est un joueur capable d’évoluer sur tout le front de l’attaquant. Il avait intégré le centre de formation du Dijon FCO en juin 2018, en provenance de l'Olympique Lyonnais où il a évolué chez les U13. La recrue du Paris SG avait passé trois saisons en préformation au sein de l’académie du club rhodanien. Il avait ainsi répondu à plusieurs convocations aux différents rassemblements régionaux du secteur Auvergne-Rhône-Alpes. Avant de débarquer à Lyon, puis à Dijon, le polyvalent joueur offensif avait ses débuts au Grenoble Foot 38, club de sa vielle natale.













Par ALEXIS