PSG Mercato : Mbappé « un pied et demi » hors de Paris ?

Publié le 13 janvier 2021 à 09:15

Sur le PSG plane toujours la menace d'un départ de Kylian Mbappé en fin de saison, alors que le contrat du Français prendra fin en juin 2022. Le Paris Saint-Germain tente toujours de prolonger son numéro 7 mais semble peiner à le convaincre. Plus les jours passent, plus les ambitions de Mbappé semble loin de la capitale française.

Le dossier Mbappé au point mort ?

L'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG n'a pas mis un terme à tous les problèmes du club. En tête de ceux-ci, les prolongations des deux stars Neymar et Kylian Mbappé, dont les contrats prennent fin dans un an et demi. L'extension du bail du Brésilien semble en bonne voie, lui qui tente toujours de convaincre Lionel Messi de le rejoindre à Paris lors du prochain mercato estival. Mais pour Kylian Mbappé, les discussions ne semblent pas avancer. Leonardo, le directeur sportif du PSG, se montrait confiant en décembre sur la volonté de son joueur de continuer l'aventure parisienne, mais les rumeurs vont bon train. Un candidat à la présidence du FC Barcelone, dont les élections ont pour le moment lieu le 24 décembre mais pourraient être reportées, propose même un échange de champions du monde entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, croit savoir Alfredo Duro, journaliste espagnol !

Mbappé s'éloigne du PSG

Et selon les dernières informations qui nous parviennent d'au-delà des Pyrénées, l'évolution des discussions entre le PSG et Kylian Mbappé est quasiment nulle. José Alvarez, journaliste pour La Sexta - qui a récemment obtenu une interview de Lionel Messi -, le Français aurait déjà refusé une première proposition de prolongation courant décembre. Selon lui, Mbappé a "un pied et demi hors du PSG". Sans la signature de l'une de ses stars, le Paris SG se verra dans l'obligation de céder son joueur au mercato d'été pour en obtenir le meilleur tarif possible et ne pas risquer une situation où il verrait Mbappé quitter le club libre à l'issue de la saison 2021-2022. Alors que le PSG de Mauricio Pochettino tente de reprendre la main sur la Ligue 1 et de remporter le Trophée des champions, Leonardo a sans doute là le dossier le plus délicat qu'il a eu à gérer depuis son retour au club.













Par Matthieu