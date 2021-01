OM Mercato : Comme sur le terrain, l'OM pas assez offensif...

Publié le 15 janvier 2021 à 11:15

L'OM était sur le coup pour recruter Joakim Maehle lors de ce mercato hivernal, mais ce dernier a filé à l’Atalanta Bergame. Revenu sur les contours du transfert raté du jeune défenseur du KRC Genk, le directeur sportif du club belge indique que l’Olympique de Marseille n’a pas été assez offensif.

L'OM « a bougé trop tardivement » pour Maehle

L'OM voulait transférer Joakim Maehle lors de mercato de l’hiver, afin de renforcer le poste de Bouna Sarr (29 ans) parti au Bayern Munich l’été dernier. Il devrait apporter al concurrence à Hiroki Sakai (30 ans) au poste d'arrière latéral droit. Finalement, le jeune défenseur a signé à l’Atalanta Bergame pour quatre saisons et demie, soit jusqu’en juin 2025 contre un montant de 11 millions d'euros. Selon les révélations de Dimitri De Condé, directeur sportif du KRC Genk, l’Olympique de Marseille « était intéressé depuis l'été dernier, mais ils ont bougé trop tard ». Le club phocéen aurait proposé 8 millions d'euros et 4 millions bonus, alors que la formation de la province de Limbourg (Belgique) exigeait 15 M€, en son temps, pour lâcher Joakim Maehle. « On a attendu, aussi, parce qu'on pensait pouvoir recevoir une meilleure offre », a expliqué le dirigeant belge dans des propos rapportés par le journaliste italien Gianluca Di Marzio.

Genk a comblé le désir de Joakim Maehle

Genk avait donné un bon de sortie à Joakim Maehle. Il avait des envies d'ailleurs, afin de passer un cap. Et le club a accédé à la demande de ce dernier. « On lui avait promis un pas en avant dans sa carrière. L'Atalanta est arrivée… », a justifié De Condé. Suite au transfert manqué de l'international danois de 23 ans, l'OM s'est rabattu sur Pol Lirola (23 ans). Le défenseur espagnol a été obtenu en prêt de la Fiorentina, jusqu'à la fin de la saison actuelle.













Par ALEXIS