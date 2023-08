En plus du transfert de Mattéo Guendouzi à la Lazio, l’OM s’apprête à toucher un pactole inattendu grâce à la vente de l’un de ses anciens attaquants.

Mercato OM : Les caisses de Marseille bientôt renflouées grâce à Lucas Ocampos

Alors que la fin du mercato estival approche à grands pas, l'Olympique de Marseille s'attèle à finaliser plusieurs départs dans le but de réduire sa masse salariale et de stabiliser ses comptes. Après les départs récents de Konrad de la Fuente et Pol Lirola, d'autres mouvements sont attendus. Parmi ceux-ci, le départ de Mattéo Guendouzi vers la Lazio Rome semble inéluctable.

Les différentes parties impliquées dans ce dossier ont déjà trouvé un terrain d'entente pour un prêt payant d'un million d'euros, assorti d'une option d'achat estimé à environ 18 millions d'euros, bonus inclus. Mattéo Guendouzi est même attendu en Italie afin de finaliser les derniers détails de son transfert. Toutefois, ce n'est pas le seul mouvement qui pourrait permettre à l'OM de renflouer ses caisses.

Ancien joueur de l'OM, Lucas Ocampos pourrait également contribuer à l’amélioration des finances du club. Après avoir été vendu au FC Séville en juillet 2019, l'attaquant argentin suscite un fort intérêt de la part de Fulham. D'après les informations relayées par Sky Sport, un accord a même été conclu entre Séville et le club pour le transfert de Lucas Ocampos, dont le montant n’a pas encore été divulgué.

15% sur une future revente de Lucas Ocampos

Fulham devra à présent finaliser les détails du contrat avec le joueur de 29 ans afin de concrétiser son transfert. Pour l'OM, l'issue de cette transaction est particulièrement attendue. Car si elle venait à se réaliser, le club marseillais bénéficierait d’un joli chèque. En effet, l'OM avait inclus une clause de 15% sur une éventuelle revente de Lucas Ocampos dans son contrat de départ.

Par conséquent, si l'ailier droit argentin rejoint définitivement Fulham, l'OM recevra une partie du montant du transfert, ce qui pourrait constituer un apport significatif pour le club. Quoi qu’il en soit, l'Olympique de Marseille met tout en œuvre pour conclure des départs stratégiques dans ces derniers jours du mercato estival. Ces mouvements visent à rééquilibrer les comptes du club et à alléger sa masse salariale.