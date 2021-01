PSG Mercato : Un champion du monde, priorité de Pochettino

Publié le 16 janvier 2021 à 13:11

Cible mercato du PSG depuis le temps de Thomas Tuchel, Paul Pogba plait également à Mauricio Pochettino. Cependant, les dernières déclarations du milieu de terrain sur son avenir à Manchester United réduisent les chances de le voir débarquer au Parc des Princes.

Mercato PSG : Paul Pogba dans les plans de Pochettino ?

Relégué sur le banc suite à ses blessures, l’ancien joueur de la Juventus, Paul Pogba, a été longtemps annoncé sur le départ l’été dernier. Outre le Real Madrid, le PSG se tenait en embuscade pour recruter l’international français. C’était sous l’ère Thomas Tuchel, le coach Allemand remplacé par Mauricio Pochettino. Finalement, le milieu de terrain Manchester United a retrouvé du temps de jeu. Mieux, il est revenu à une bonne forme lors de ses dernières apparitions. Ole Gunnar Solskjaer, entraîneur Mancunien, n’a pas hésité à l’encenser. « J’ai toujours dit que Paul Pogba était un grand joueur pour nous. C'est un bon personnage dans le vestiaire. C'est toujours celui que les gars recherchent, c'est un champion du monde bien sûr, et je pense qu'il est à son meilleur niveau en ce moment », avait-il lâché après la victoire face 1 but à 0 face à Burnley, en Premier League.

Nommé à la tête du staff technique du club parisien le 2 janvier 2021, l’ancien coach de Tottenham, Mauricio Pochettino, aurait le Tricolore dans la pensée en vue du Mercato estival 2021, selon les indiscrétions du journal The Daily Star, Paul Pogba serait même la priorité N°1 de l’entraîneur argentin, selon cette source.

Vers un départ de Paul Pogba de Manchester United ?

Paul Pogba va-t-il quitter Manchester United comme l’évoquent les médias anglais ? Les dernières sorties du joueur aux 179 matches et 36 buts avec les Red Devils ne le confirment pas. Il a confié dernièrement se sentir bien à Manchester United où il ne pense pas à un transfert. « C'est pour cela (jouer des matchs, ndlr) que je suis venu ici. C'est pour ça que je suis revenu ici. C'était pour aller gagner. Je suis un gagnant. Je me sens très bien, moi-même, physiquement et mentalement aussi », a-t-il déclaré, après son but victorieux contre les Clarets. En effet, les Red Devils sont leaders de la Premier League et la cible du PSG « veut aider son équipe » en jouant le plus de matchs possible. « Quand je suis sur le banc et que je n'y vais pas, j'ai l'impression de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers, alors je me sens mal, je n'aime pas ça », a-t-il souligné.

Paul Pogba a été titulaire lors des trois derniers matchs des Mancuniens en championnat. Il a délivré une passe et a marqué un but en 180 minutes de jeu disputées. Ces statistiques changent la donne pour celui qui était annoncé sur le départ vers le Real Madrid, la Juventus Turin (son ancien club) et au PSG. Il faut rappeler que le joueur de 27 ans est sous contrat avec le club de Premier League jusqu’en juin 2022, soit pour une saison et demie encore. Malgré le peu de temps qu’il lui reste, Manchester United n’aurait toujours pas entamé les négociations avec son agent Mino Raiola pour la prolongation de son contrat. Cette situation laisse une fenêtre ouverte à son transfert sous le maillot du Paris SG, une option validée sans réserve par Mauricio Pochettino et Nasser al-Khelaïfi.













Par ALEXIS