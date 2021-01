PSG Mercato : Leonardo dévoile la stratégie du Paris SG

Publié le 19 janvier 2021 à 09:15

En marge de la question de la prolongation de Neymar et Kylian Mbappé au PSG, Leonardo a lâché des indices sur le mercato hivernal des Parisiens, de façon plus globale.

Mercato : Leonardo, « on verra les opportunités... »

Il n’y a pas de mouvement au PSG depuis l’ouverture du marché des transferts de l’hiver. Aucune arrivée et aucun départ ne sont encore actés par Leonardo. Outre les dossiers chauds concernant la prolongation des contrats de Neymar et KylianMbappé et la rumeur sur le transfert de Lionel Messi du FC Barcelone, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a évoqué le mercato en général. « On verra les opportunités, surtout à travers des prêts », a-t-il indiqué, dans sa longue interview dans France Football. « Ça va dépendre aussi de nos besoins, parce que nous avons déjà vingt-huit joueurs au sein de l’effectif. Mais nous sommes à l’écoute, forcément. C’est un travail excitant que de se réinventer en cette période de crise (de covid-19, ndlr) », a expliqué le dirigeant du Paris SG.

Le directeur sportif du PSG reconnaît une faiblesse

Le club de la capitale a accueilli Danilo Pereira (prêt avec option d’achat obligatoire soumise à condition), Alessandro Florenzi (prêt avec option d’achat), Rafinha et Moise Kean vers la fin du mercato estival 2020. L’équipe désormais dirigée par Mauricio Pochettino s'est donc bien renforcée dans tous les compartiments. Sur le plan des départs, Leonardo admet qu’il n’a pas été efficace. Thomas Meunier, Adil Aouchiche ou Tanguy Kouassi sont partis libres du PSG l’été dernier. En fin de contrat en juin 2021, Julian Bernat, Angel Di Maria et Julian Draxler pourraient également filer librement s’ils ne sont pas transférés cet hiver. Arsenal est d'ailleurs intéressé par ses services du dernier. « Je reconnais que je suis moins bon sur les ventes. Mais pour ma défense, personne n’achète. Ou beaucoup moins qu’avant », a-t-il justifié. Notons que les Rouge et Bleu sont leaders de la Ligue 1 après 20 journées de championnat.













Par ALEXIS