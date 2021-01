PSG Mercato : En plus d’Arsenal, Draxler visé en Bundesliga

Publié le 21 janvier 2021 à 22:05

Quatre ans après son arrivée au PSG, Julian Draxler devrait quitter la capitale librement. Son contrat expire le 30 juin 2021 et ne sera pas renouvelé. Outre Arsenal, le milieu offensif allemand intéresse fortement un club de Bundesliga, un championnat qu'il connait bien.

PSG : Le Hertha Berlin ne lâche pas Julian Draxler

Le PSG ne retiendra pas Julian Draxler, dont le bail fini à l’issue de la saison présente. Le joueur de 27 ans ne rentrait plus dans les plans de son compatriote Thomas Tuchel depuis la saison dernière. Même l’arrivée de Mauricio Pochettino n’a rien changé ! Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain ne compte pas sur l’international allemand. Ayant résilié son contrat à Arsenal, Mesut Özil a signé au Fenerbahçe cette semaine. Pour le remplacer, les Gunners avaient déjà ciblé son compatriote Julian Draxler. Mais ce dernier n’est pas enclin à bouger de Paris avant la fin de son bail. À une dizaine de jours de la fermeture du mercato de janvier, le média Kicker confirme un intérêt du Hertha Berlin pour le N°23 du PSG. Il faut dire que le champion du monde 2014 était déjà dans le collimateur du club berlinois depuis que son temps de jeu a fondu chez les Rouge et Bleu. Comme Arsenal, le Hertha souhaite rapatrier Julian Draxler cet hiver. Libre de négocier avec le club de son choix à présent, il prend son temps. Si l’on en croit le média d’outre-Rhin, l’ancien joueur de Schalke 04 est parti pour finir l’exercice 2020-2021 sous le maillot du Paris SG.

Draxler n'avait plus la confiance de Tuchel

Julian Draxler s'est engagé avec le PSG en janvier 2017, pour quatre saisons et demie. Après ses deux premiers exercices (2017-2018 et 2018-2019) réussis, il a perdu la confiance de Thomas Tuchel. La saison dernière (2019-2020), il a pris part à 11 matchs en Ligue 1, pour 7 titularisations en 28 journées disputées, en raison de la covid-19. Cette saison, le natif de Gladbeck a fait 11 apparitions et a été titulaire 5 fois en championnat. Il totalise 151 matchs, dont 100 en Ligue 1, sous le maillot parisien. Il a inscrit 22 buts et a offert 33 passes décisives.













Par ALEXIS