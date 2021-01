FC Nantes : Précision de taille de Domenech sur le mercato

Publié le 23 janvier 2021 à 08:30

Nouvel entraîneur du FC Nantes, Raymond Domenech s’est prononcé sur le mercato des Canaris. Le technicien lyonnais annonce un hiver calme du côté du club des bords de l’Erdre.

Pas de renforts attendus au FC Nantes

Mal classé du championnat, le FC Nantes (17e) a misé sur Raymond Domenech pour remonter la pente. Le nouveau coach des Canaris ne compte pas signer de nouveaux éléments cet hiver. À la veille du match contre le FC Metz, le technicien de 68 ans s’est prononcé sur le marché des transferts de Nantes. Il indique ne pas attendre de renfort. L’ancien sélectionneur des Bleus compte sur ses éléments actuels jusqu’au terme de son bail. Lequel expire à la fin de la saison. « À l’heure actuelle, je suis pas dans cette recherche en disant qu’il faut renforcer quelque part. Ceux qui sont là ont les moyens de montrer quelque chose. Prouvez-le nous », a assuré le coach du FCN en conférence de presse.

Des possibles départs de Nantes ?

S’il ferme la porte à toute arrivée, Raymond Domenech n’entend pas également laisser filer ses poulains. Il a notamment émis le vœu de conserver la révélation nantaise Randal Kolo Muani. Le jeune attaquant compte deux buts et trois passes décisives en championnat cette saison. Il est notamment courtisé en Allemagne. Outre le cas de cette pépite, d’autres éléments du FCN sont courtisés à l’étranger. Il s’agit notamment d’Abdoulaye Touré et Imran Louza. Les deux milieux sont annoncés en Italie. Indésirables du temps de Christian Gourcuff, Kalifa Coulibaly et Batista Mendy semblent partis pour finir la saison à Nantes. Comme pour dire qu’aucun mouvement n’est attendu au FCN cet hiver.













Par Ange A.