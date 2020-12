FC Nantes Mercato : Les dessous du choix Raymond Domenech

Publié le 29 décembre 2020 à 14:15

Raymond Domenech est officiellement l’entraîneur du FC Nantes, depuis le samedi 26 décembre 2020. Il a été nommé la succession de Christian Gourcuff à la surprise générale. Un ancien joueur des Canaris donne la raison profonde du choix porté sur l’ex-sélectionneur de France (2004-2010).

FC Nantes : Domenech, un choix par défaut selon Quint

Nouvel entraîneur principal du FC Nantes, Raymond Domenech retrouve du service 10 ans et demi après son départ de la tête de l’Équipe de France. Il faut souligner que le technicien de 68 ans n’a plus entraîné un club depuis l’OL en 1993, soit il y a 27 ans. Vu tout ce qui précède, la nomination du technicien français suscite des interrogations au-delà de la surprise qu’elle a créée. Olivier Quint, un ancien joueur du FCN croit savoir les raisons qui ont poussé Waldemar Kita à choisir Raymond Domenech. « Ce choix a surpris tout le monde. Il semble plutôt s'agir d'un choix par défaut », a-t-il expliqué dans L’Équipe. « J’ai l'impression que pas grand-monde n'a envie de venir entraîner ici (au FC Nantes, ndlr) », a justifié l’ancien milieu de terrain devenu entraîneur. « Il n'y a plus de projet depuis longtemps et le club meurt à petit feu », a-t-il fait remarquer en conclusion.

Des voix mettent en cause la gestion de Kita

Avant Olivier Quint, Mickaël Landreau (ancien gardien de but et ex-coach du FC Lorient) avait qualifié la décision de la nomination de Raymond Domenech « d’irrationnelle ». Un ex-Canari, Nicolas Savinaud avait aussi réagi au choix de Waldemar Kita. « C’est un peu surréaliste. [...] Aujourd’hui, il n’y a pas un coach compétent qui viendra au FC Nantes tant que Kita sera là […] Il n’a pas de projet sportif depuis une dizaine d’années », avait-il martelé sur RMC Sport. Propritéiare du club Jaune et Vert depuis 2007, Waldemar Kita a déjà vu passer 14 entraîneurs. Raymond Domenceh est donc le 15e coach du FC Nantes sous sa présidence.













Par ALEXIS