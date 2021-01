Ex - PSG Mercato : Tuchel en contact avec un cador anglais ?

Publié le 25 janvier 2021 à 07:30

Limogé par le Paris Saint-Germain à la trêve, Thomas Tuchel pourrait déjà se trouver un point de chute. Le technicien allemand pourrait retrouver un banc de prestige dans les semaines à venir.

Thomas Tuchel vers un cador de Premier League ?

Alors qu’il lui restait encore six mois de contrat avec le PSG, Thomas Tuchel a été viré de son poste d’entraîneur. Ses relations tendues avec Leonardo, le directeur sportif parisien, ont fini par avoir raison du longiligne technicien allemand. En deux ans et demi, l’ancien de Dortmund a tout remporté sur le plan national avec le Paris Saint-Germain. Il ne lui manquait que le trophée de la Ligue des champions pour garnir son armoire. Il était proche du but en menant Paris en finale de la C1 pour la première fois de son histoire. Mais un Bayern réaliste avait privé le club francilien du saint Graal. Désormais libre, l’ancien coach du PSG pourrait retrouver un banc dans les prochaines semaines. Le Corriere dello Sport confirme à nouveau une possible nomination de l’Allemand à Chelsea.

Frank Lampard en sursis chez les Blues

Malgré la victoire des Blues dimanche en Coupe, le média italien assure que Frank Lampard a obtenu du sursis. Chelsea semble déjà avoir dit adieu au titre cette saison en Premier League. Le pensionnaire de Stamford Bridge est largué à la 9e place avec 29 points. De même, le club londonien n’a enregistré qu’une seule victoire lors de ses cinq dernières sorties. En cas de nouvelles contreperformances, il ne sera pas surprenant que le jeune technicien anglais quitte encore son club. Reste plus qu’à savoir si la direction des Blues fera alors confiance à Thomas Tuchel.













Par Ange A.