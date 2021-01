PSG : Mauricio Pochettino a une arme secrète malgré le Covid

Publié le 21 janvier 2021 à 17:35

Le PSG affronte Montpellier HSC, vendredi (21h) pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Ce n'est pas Mauricio Pochettino, touché par le Covid-19 et déjà absent à Angers, qui se présentait devant la presse, mais l'un de ses adjoints, Jesus Perez. Ce dernier a donné des nouvelles de l'entraîneur argentin et a révélé les petits secrets de cette semaine particulière.

PSG : Pochettino, touché par le Covid-19, va bien

Testé positif au coronavirus en fin de semaine dernière, Mauricio Pochettino n'était pas sur le banc du Paris SG lors du déplacement à Angers SCO (victoire 1-0). Il n'a pas non plus pu mener les séances d'entraînement cette semaine, toujours à l'isolement. Il a laissé la place à ses adjoints, Jesus Perez et Miguel D'Agostino. Les deux hommes étaient satisfaits des séances de la semaine, comme l'a expliqué Jesus Perez en conférence de presse. "Nous avons eu une très bonne semaine d'entraînement. Il y a eu des retours de blessure. C'était le moment parfait pour faire le point sur les premiers matches, avec un retour de trêve difficile. Les joueurs étaient contents de pouvoir bénéficier de ces séances d'entraînement. Nous avons appuyé sur la récupération pour les joueurs les plus utilisés. On a pu mettre en place plus efficacement nos idées et on est très content du niveau affiché." L'entraîneur du PSG, lui, va bien : "Ce n'est pas évident pour Mauricio, mais il est très positif et il est en bonne santé. Son état d'esprit est excellent. Il y a des contraintes mais grâce au soutien du staff médicale, il le vit de la meilleure façon possible."

L'atout caché de l'entraîneur du PSG

Les jours derniers ont donc été malgré tout particuliers et Jesus Perez a tenu à "mettre l'accent sur le professionnalisme des joueurs et du staff pour traverser cette semaine bizarre". Et l'absence de l'entraîneur argentin, si elle a pu se faire sentir physiquement, n'en était pas vraiment une. L'ancien coach de Tottenham n'a pas raté une miette de ce qu'il s'est passé sur les terrains. "C'était très bizarre de travailler en l'absence de Mauricio Pochettino, mais il a regardé toutes les séances en direct en vidéo, grâce au système de caméras du centre d'entraînement, a dévoilé son adjoint. Il a donc pu suivre tout le processus et intervenir." Une botte secrète qui a permis au PSG de préparer sereinement la rencontre de Ligue 1 face à Montpellier. "Il faut prendre les trois points à domicile et continuer à progresser. Nous sommes de retour en tête du championnat, nous pouvons nous concentrer sur nous-mêmes", a conclu Jesus Perez.













Par Matthieu