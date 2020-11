OM Mercato : Lampard fait une sortie sur Olivier Giroud

Publié le 23 novembre 2020 à 22:30

Olivier Giroud, qui ne joue pas assez, voudrait quitter Chelsea cet hiver pour trouver du temps de jeu ailleurs. Prétendant de longue date du buteur, l’ OM a appris la nouvelle avec satisfaction et s’activerait à le recevoir. Mais la mission ne semble plus possible pour l’Olympique de Marseille.

L’ OM en pole pour Olivier Giroud

Troisième attaquant de Chelsea derrière Timo Werner et Tammy Abraham, Olivier Giroud joue très peu avec Chelsea. Une situation difficile à accepter pour Didier Deschamps qui a donc menacé de ne pas sélectionner l’ancien Gunner pour l’Euro si son temps de jeu ne s’améliore pas. Désireux de participer à l’Euro 2021, l’ex-buteur montpelliérain veut donc quitter la formation londonienne cet hiver. L’Inter Milan voudrait le recevoir. Mais les recruteurs intéristes font trop de calculs. Pour le club de Serie A, la cible N°1, c'est Arkadiusz Milik, attaquant en fin de contrat avec le SSC Naples en juin prochain. Les Milanais espèrent signer un pré-contrat avec le buteur turc dès cet hiver au lieu d’attendre la fin de la saison, une échéance où la concurrence pourrait être très serrée en raison de son statut de joueur libre.

Mais en attendant une hypothétique arrivée d’Arkadiusz Milik, l’Inter Milan ne souhaite pas laisser passer l’opportunité d’attirer Olivier Giroud, quitter à lui proposer 6 mois de contrat. Une option que le champion du monde ne serait pas disposé à accepter. Ce qui place l’ OM en pole position puisque les recruteurs marseillais seraient prêts à le signer sans trop de calculs. Ces dernières semaines, Pablo Longoria aurait même commencé à s’activer. Mais l’ OM ne devrait plus rien espérer de la piste menant au natif de Chambéry.

Franck Lampard ferme la porte à un départ du Français

Présent ce lundi en conférence de presse pour répondre aux questions sur le match de Ligue des champions entre le Stade Rennais FC et Chelsea, mardi soir, Frank Lampard a évoqué le dossier Olivier Giroud. Selon le technicien anglais, le buteur français compte beaucoup pour les Blues et il est hors de question qu’il parte cet hiver. « Oli est très important dans notre équipe. Il a joué beaucoup de matchs l’année dernière. Il voudra toujours jouer plus, c’est un membre important de l’équipe et je veux qu’il reste. J’ai une très grande relation avec Oli mais s’il sent les choses différemment, nous aurons une conversation », a déclaré l’ancien meneur de jeu de la sélection anglaise. Pablo Longoria et l' OM devraient tirer la conclusion qui s’impose.













Par JOËL